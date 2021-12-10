https://tr.sputniknews.com/20211210/rusya-seyahat-endustrisi-birligi-ruslar-yilbasinda-en-cok-misir-ve-turkiyeye-gidecek-1051660157.html

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği: Ruslar yılbaşında en çok Mısır ve Türkiye’ye gidecek

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği: Ruslar yılbaşında en çok Mısır ve Türkiye’ye gidecek

Rus turistlerin yılbaşı tatilinde en çok Mısır ve Türkiye’ye gitmeyi tercih ettiği belirtildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T23:09+0300

2021-12-10T23:09+0300

2021-12-10T23:09+0300

yaşam

rusya

yılbaşı

turist

rusya turizm endüstrisi birliği (rst)

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Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Rusların yılbaşı tatillerini geçirmek için en fazla Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Karayipler’i tercih ettiğini söyledi.Rus basınına konuşan Barzıkin, “60'dan fazla ülke şu anda uçuşlara açık, yaklaşık 30 ülke turistlere açık, ancak iki haftalık karantina ve diğer ciddi kısıtlamalar olmadan turist kabul eden ülke sayısı pek fazla değil, 10 civarında. Yeni Yıl için öncelikle Ekim ayına göre daha ucuz hale gelen Mısır tercih ediliyor. Ardından, kendini sadece bir rekreasyon yeri olarak değil, aynı zamanda bir kültür ve eğitim destinasyonu (İstanbul) olarak konumlandırmaya çalışan ve bunu başaran Türkiye geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri var. Ekim ayından bu yana Küba ve Meksika ile ‘Karayip troykasında’ çok aktif olan Dominik Cumhuriyeti var” dedi.Güneydoğu Asya yönünün de artık tercih edilmeye başlandığını belirten Barzıkin, “Vietnam ve Tayland kısıtlamaların uygulandığı, PCR testlerinin talep edildiği ülkeler. Büyük gruplar halinde olmasa da Güneydoğu Asya da yavaş yavaş açılıyor” diye konuştu.

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rusya, yılbaşı, turist, rusya turizm endüstrisi birliği (rst)