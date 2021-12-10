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https://tr.sputniknews.com/20211210/rusyada-ilk-arktik-karbon-test-sahasi-yamal-yarimadasinda-onumuzdeki-yil-faaliyete-gececek-1051631675.html
Rusya’da ilk Arktik karbon test sahası Yamal Yarımadası’nda önümüzdeki yıl faaliyete geçecek
Rusya’da ilk Arktik karbon test sahası Yamal Yarımadası’nda önümüzdeki yıl faaliyete geçecek
Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde yer alan Yamal Yarımadası’nda ilk karbon test sahasının önümüzdeki yıl faaliyete geçeceği duyuruldu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T04:08+0300
2021-12-10T04:08+0300
dünya
rusya
arktik
karbon testi
yamal
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Yamalo-Nenets Otonom Bölgesi Vali Yardımcısı Aleksandr Majarov, bugün düzenlediği basın toplantısında Labıtnangi kentinin yakınlarında kurulacak olan ilk Arktik karbon test sahasının önümüzdeki yıl çalışmaya başlayacağı bilgisini verdi.Majarov, bu proje çerçevesinde uzmanların, Ural ve Batı Sibirya işletmelerinden Kuzey Kutbu'na giden endüstriyel atık, siyah karbonun sınır ötesine transferlerini inceleyeceklerini, atıklardaki partiküllerin diğer etkilerinin yanı sıra bölgedeki kar ve buzların erimesine de neden olduğunu söyledi.Yamal Yarımadası’ndaki karbon test sahası, Sibirya topraklarının tamamında iklimsel olarak aktif gazların akımlarını kapsayan bir gözlem ağının oluşturulmasını sağlayacak. İklimsel olarak aktif gaz gözlemlerinin kapsama alanına orman-tundra ekosistemleri, kuzey taygası, ve Obi Nehri’nin alt kısımlarının taşkın yatağı ve sulak alanları dahil olacak.Karbon test sahasının üzerinde Arktik ve Yarı Arktik Bölge’nin endüstriyel olarak gelişmiş bölgelerinde karbon izlerini azaltmak, iklim finansmanı çekmek ve ekolojik durumu iyileştirmek amacıyla doğa odaklı çözümleri test etme ve geliştirme merkezi kurulacak.Rusya genelinde karbon test sahaları geliştirme projesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla hayata geçiriliyor. Karbon test sahaları, üniversitelerin ve bilimsel kuruluşların katılımıyla iklimsel olarak aktif gazları kontrol etmeye yönelik önlemlerin uygulanması için oluşturulan benzersiz bir ekosisteme sahip bölgeler olarak öne çıkıyor.Karbon test sahaları ağının ileride 14 bölgeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
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rusya, arktik, karbon testi, yamal

Rusya’da ilk Arktik karbon test sahası Yamal Yarımadası’nda önümüzdeki yıl faaliyete geçecek

04:08 10.12.2021
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian FederationRusya Savunma Bakanlığı'ndan bir ilk: ‘Arktik Yoncası'na yolculuk
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir ilk: ‘Arktik Yoncası'na yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation
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Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde yer alan Yamal Yarımadası’nda ilk karbon test sahasının önümüzdeki yıl faaliyete geçeceği duyuruldu.
Yamalo-Nenets Otonom Bölgesi Vali Yardımcısı Aleksandr Majarov, bugün düzenlediği basın toplantısında Labıtnangi kentinin yakınlarında kurulacak olan ilk Arktik karbon test sahasının önümüzdeki yıl çalışmaya başlayacağı bilgisini verdi.
Majarov, bu proje çerçevesinde uzmanların, Ural ve Batı Sibirya işletmelerinden Kuzey Kutbu'na giden endüstriyel atık, siyah karbonun sınır ötesine transferlerini inceleyeceklerini, atıklardaki partiküllerin diğer etkilerinin yanı sıra bölgedeki kar ve buzların erimesine de neden olduğunu söyledi.
Yamal Yarımadası’ndaki karbon test sahası, Sibirya topraklarının tamamında iklimsel olarak aktif gazların akımlarını kapsayan bir gözlem ağının oluşturulmasını sağlayacak. İklimsel olarak aktif gaz gözlemlerinin kapsama alanına orman-tundra ekosistemleri, kuzey taygası, ve Obi Nehri’nin alt kısımlarının taşkın yatağı ve sulak alanları dahil olacak.
Karbon test sahasının üzerinde Arktik ve Yarı Arktik Bölge’nin endüstriyel olarak gelişmiş bölgelerinde karbon izlerini azaltmak, iklim finansmanı çekmek ve ekolojik durumu iyileştirmek amacıyla doğa odaklı çözümleri test etme ve geliştirme merkezi kurulacak.
Rusya genelinde karbon test sahaları geliştirme projesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla hayata geçiriliyor. Karbon test sahaları, üniversitelerin ve bilimsel kuruluşların katılımıyla iklimsel olarak aktif gazları kontrol etmeye yönelik önlemlerin uygulanması için oluşturulan benzersiz bir ekosisteme sahip bölgeler olarak öne çıkıyor.
Karbon test sahaları ağının ileride 14 bölgeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
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