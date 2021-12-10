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Rusya'da sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 55.7'ye çıktı
Rusya'da sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 55.7'ye çıktı
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülkedeki sürü bağışıklığı seviyesinin yüzde 55.7'ye ulaştığını ifade etti. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T23:04+0300
2021-12-10T23:04+0300
koronavirüs
rusya
salgın
tatyana golikova
aşılama
vaka
koronavirüs
kovid-19
sürü bağışıklığı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki güncel seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya hükümetinin koronavirüsle mücadele toplantısında konuşan Golikova, "Rusya'da Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 55.7'ye yükseldi. Böylece son bir haftada bu göstergede yüzde 2'lik artış görüldü" dedi.10 Aralık itibarıyla tek doz aşı yaptıranların sayısının 74 milyon 189 bin 385, iki doz aşı olanların sayısının ise 67 milyon 260 bin 355 olduğunu kaydeden Golikova, tıbbi kontrendikasyonları bulunmayan tüm Rusların aşılanması halinde sürü bağışıklığının yüzde 80'e ulaşacağını belirtti.Bu arada Golikova, sadece Çeçenistan Cumhuriyeti ile Magadan Bölgesi'ndeki sürü bağışıklığında küçük düşüşler kaydedildiğini bildirdi.Çeçenistan, Karaçay-Çerkesya ve Adıgey'de salgın durumunun kötüye gittiğine dikkat çeken Golikova, 12 bölgede ise durumun iyileştiği bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/dso-avrupa-cok-siddetli-bir-salginin-ortasinda-1051651288.html
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rusya, salgın, tatyana golikova, aşılama, vaka, koronavirüs, kovid-19, sürü bağışıklığı

Rusya'da sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 55.7'ye çıktı

23:04 10.12.2021
© Sputnik / Илья ПиталевRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülkedeki sürü bağışıklığı seviyesinin yüzde 55.7'ye ulaştığını ifade etti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki güncel seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya hükümetinin koronavirüsle mücadele toplantısında konuşan Golikova, "Rusya'da Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 55.7'ye yükseldi. Böylece son bir haftada bu göstergede yüzde 2'lik artış görüldü" dedi.
10 Aralık itibarıyla tek doz aşı yaptıranların sayısının 74 milyon 189 bin 385, iki doz aşı olanların sayısının ise 67 milyon 260 bin 355 olduğunu kaydeden Golikova, tıbbi kontrendikasyonları bulunmayan tüm Rusların aşılanması halinde sürü bağışıklığının yüzde 80'e ulaşacağını belirtti.
Bu arada Golikova, sadece Çeçenistan Cumhuriyeti ile Magadan Bölgesi'ndeki sürü bağışıklığında küçük düşüşler kaydedildiğini bildirdi.
Çeçenistan, Karaçay-Çerkesya ve Adıgey'de salgın durumunun kötüye gittiğine dikkat çeken Golikova, 12 bölgede ise durumun iyileştiği bilgisini paylaştı.
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