Rusya’dan Kırgızistan'a 9 milyon dolarlık insani yardım

Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği basın servisinden yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Rusya'dan 9 milyon dolar değerinde buğday unu şeklinde insani yardım aldığı kaydedildi.Açıklamada, “Rusya’nın Bişkek Büyükelçisi ile Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı’nın katılımıyla buğday unu şeklindeki Rus gıda yardımının teslim töreni düzenlendi. Teslim alınan ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak” denildi.Yardımın, Rusya’nın 2020-2021 yılları için BM Dünya Gıda Programına 9 milyon dolarlık gönüllü katkısının bir parçası olarak yapıldığı belirtildi.
Rusya'nın Kırgızistan’a 9 milyon dolar tutarında insani yardım yaptığı belirtildi.
Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği basın servisinden yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Rusya'dan 9 milyon dolar değerinde buğday unu şeklinde insani yardım aldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Rusya’nın Bişkek Büyükelçisi ile Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı’nın katılımıyla buğday unu şeklindeki Rus gıda yardımının teslim töreni düzenlendi. Teslim alınan ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak” denildi.
Yardımın, Rusya’nın 2020-2021 yılları için BM Dünya Gıda Programına 9 milyon dolarlık gönüllü katkısının bir parçası olarak yapıldığı belirtildi.