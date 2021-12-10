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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı’ndan AB ve ABD'ye çağrı: Ukrayna'yı yatıştırın
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı’ndan AB ve ABD'ye çağrı: Ukrayna'yı yatıştırın
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, AB ülkeleri ve ABD'ye Ukrayna'yı Avrupa'da yeni bir savaşın fitilini ateşlemeden yatıştırmaları yönünde... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:32+0300
2021-12-10T00:32+0300
2021-12-10T00:32+0300
dünya
rusya
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
kırım
dmitriy polyanskiy
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Kurulu'nun Ukrayna'nın 'Kırım'ın militarizasyonuna' karşı sunduğu tasarıyı kabul etmesinin ardından, tasarının siyasileştirildiğini belirterek, sağduyu sahibi ve yapıcı tüm delegasyonların Rusya ile birlikte karşı oy kullanması çağrısında bulundu.Polyanskiy, yaptığı açıklamada, "Ukrayna Daimi Temsilcisinin saçmalıklarla dolu konuşması, bugün ülkeyi etkisi altına alan paranoyanın boyutunu açıkça gösteriyor. Bu nedenle Avrupalı ve Amerikalı meslektaşlarımıza sesleniyorum: Aklı başında olmayan çocuğunuzu, Avrupa'da yeni bir savaşın fitilini ateşlemeden sakinleştirin" ifadelerini kullandı.Batı'nın her şeyde Rusya'yı suçlamasının giderek daha zor bir hale geldiğine vurgu yapan Rus diplomat, Ukrayna'da oluşan tuhaf milliyetçi-oligarşik anarşinin başarısız durumunun bunu açıkça gösterdiğini kaydetti.Polyanskiy, Batılı meslektaşlarına 2014'ün mart ayındaki Maydan olaylarının ardından Rusya ile yeniden birleşen Kırım'ı ziyaret etme çağrısı yaparak, "Oraya vardığınızda Ukraynalı meslektaşlarımızın korkulu rüyasını gerçeğe dönüştüreceksiniz, çünkü Rus Kırım'ı hakkında masallar ve korku hikayeleri anlatarak dünya toplumunu ne kadar utanmazca yanılttıklarını kendi gözlerinizle göreceksiniz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/putin-donbassta-yasananlar-soykirimi-andiriyor-1051624117.html
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rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), kırım, dmitriy polyanskiy
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı’ndan AB ve ABD'ye çağrı: Ukrayna'yı yatıştırın
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, AB ülkeleri ve ABD'ye Ukrayna'yı Avrupa'da yeni bir savaşın fitilini ateşlemeden yatıştırmaları yönünde çağrı yaptı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Kurulu'nun Ukrayna'nın 'Kırım'ın militarizasyonuna' karşı sunduğu tasarıyı kabul etmesinin ardından, tasarının siyasileştirildiğini belirterek, sağduyu sahibi ve yapıcı tüm delegasyonların Rusya ile birlikte karşı oy kullanması çağrısında bulundu.
Polyanskiy, yaptığı açıklamada, "Ukrayna Daimi Temsilcisinin saçmalıklarla dolu konuşması, bugün ülkeyi etkisi altına alan paranoyanın boyutunu açıkça gösteriyor. Bu nedenle Avrupalı ve Amerikalı meslektaşlarımıza sesleniyorum: Aklı başında olmayan çocuğunuzu, Avrupa'da yeni bir savaşın fitilini ateşlemeden sakinleştirin" ifadelerini kullandı.
Batı'nın her şeyde Rusya'yı suçlamasının giderek daha zor bir hale geldiğine vurgu yapan Rus diplomat, Ukrayna'da oluşan tuhaf milliyetçi-oligarşik anarşinin başarısız durumunun bunu açıkça gösterdiğini kaydetti.
Polyanskiy, Batılı meslektaşlarına 2014'ün mart ayındaki Maydan olaylarının ardından Rusya ile yeniden birleşen Kırım'ı ziyaret etme çağrısı yaparak, "Oraya vardığınızda Ukraynalı meslektaşlarımızın korkulu rüyasını gerçeğe dönüştüreceksiniz, çünkü Rus Kırım'ı hakkında masallar ve korku hikayeleri anlatarak dünya toplumunu ne kadar utanmazca yanılttıklarını kendi gözlerinizle göreceksiniz" dedi.