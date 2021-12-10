https://tr.sputniknews.com/20211210/selvi-kilicdaroglu-ile-imamoglu-gundemi-cumhurbaskanligi-adayligi-olan-bir-gorusme-yapti-1051633874.html
Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı olan bir görüşme yaptı
Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı olan bir görüşme yaptı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 'cumhurbaşkanı adaylığı' konulu bir görüşme... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T09:32+0300
2021-12-10T09:32+0300
2021-12-10T09:32+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen 'cumhurbaşkanı adaylığı' görüşmesini değerlendirdi.Selvi, görüşmede "Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na isminin sürekli cumhurbaşkanı adayı olarak geçtiğini belirterek, ne düşündüğünü sorduğunu, İmamoğlu'nun "partiden kendisine bu yönde taleplerin geldiğini, bu tür söylentilerin de yine parti içinden çıkarıldığını, bu durumdan memnun olmadığını" ifade ettiğini belirtti.Selvi, İmamoğlu'nun yanıtının Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmediğini söyleyerek, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211208/selvi-kilicdaroglu-imamoglu-ve-mansur-yavasin-ortak-cumhurbaskani-adayi-olmasina-karsi-1051554297.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı olan bir görüşme yaptı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 'cumhurbaşkanı adaylığı' konulu bir görüşme yapıldığını yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
bugün kaleme aldığı yazısında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen 'cumhurbaşkanı adaylığı' görüşmesini değerlendirdi.
Selvi, görüşmede "Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na isminin sürekli cumhurbaşkanı adayı olarak geçtiğini belirterek, ne düşündüğünü sorduğunu, İmamoğlu'nun "partiden kendisine bu yönde taleplerin geldiğini, bu tür söylentilerin de yine parti içinden çıkarıldığını, bu durumdan memnun olmadığını" ifade ettiğini belirtti.
Selvi, İmamoğlu'nun yanıtının Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmediğini söyleyerek, şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu bunun üzerine çok net konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun çok kararlı konuştuğu söyleniyor. İmamoğlu’na, 'Bu işin bitmesi gerekiyor' diyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy, diye konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun kararlı tavrının İmamoğlu’nu gerilettiği söyleniyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisinin cumhurbaşkanı adaylığını istemediğini çok net bir şekilde anlıyor. Çünkü görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan İstanbul’un sorunlarına odaklanmasını istiyor. 'İstanbul’la ilgilen' diyor. Zaman zaman Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyorum. Ama CHP Lideri başından itibaren seçilen belediye başkanlarının şehirlerine hizmet etmekle yükümlü olduklarını savunuyor. İşlerine odaklanmalarını istiyor. Peki ne bekleniyordu? Ankara’daki görüşmeden sonra Ekrem İmamoğlu’nun 'Cumhurbaşkanı adayı değilim. Benim gönlümden geçen, partim CHP’nin genel başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıdır' demesi bekleniyordu. Bu rahatsızlığın İmamoğlu’na iletildiği söyleniyor. O nedenle İmamoğlu’nun şu günlerde yeni bir açıklama yapması şaşırtıcı olmamalı."