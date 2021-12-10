https://tr.sputniknews.com/20211210/silide-orman-yangini-120den-fazla-ev-kule-dondu--1051652118.html

Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü

Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde bulunan Chiloe Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle 100 ev harap oldu, bölgeden yüzlerce kişi tahliye edildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T18:15+0300

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dünya

şili

orman yangını

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Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisince (ONEMI) yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde Los Lagos bölgesine bağlı Chiloe eyaletindeki Castro şehrinde perşembe günü başlayan ve şu ana kadar 3.8 hektarlık bir alanı yok eden orman yangını nedeniyle 'kırmızı' alarm verildiği bildirildi.Açıklamada, 400 kişinin etkilendiği yangında 340 kişinin tahliye edildiği, 100 evin yandığı ve 2'si itfaiyeci 4 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Yangın nedeniyle Chiloe Adası'nda da 'sarı' alarm verildiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211208/trabzonda-4-noktada-orman-yangini-1051568131.html

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şili, orman yangını