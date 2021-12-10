https://tr.sputniknews.com/20211210/sivasta-cadde-ortasinda-eski-esini-bicaklayan-supheli-tutuklandi-1051631062.html

Sivas'ta cadde ortasında eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Sivas'ta cadde ortasında eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Sivas'ta bir yıl önce boşandığı Müzeyyen B.'yi, cadde ortasında bıçakla yaralayan Necmettin G.'nin, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Necmettin G., ifadesinde... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T03:01+0300

2021-12-10T03:01+0300

2021-12-10T03:01+0300

türkiye

haberler

sivas

tutuklama

kadın cinayetleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206502_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_37af869dab2ac282281145774a6350ff.jpg

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşanan olay dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olay İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde meydana geldi.İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı.Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.Yaralanan Müzeyyen B. ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan Necmettin G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Necmettin G., ilk ifadesinde eski eşini başkasıyla evlenme aşamasında olduğu için bıçakladığını iddia etti.TutuklandıNecmettin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılırken bir gazetecinin 'Neden yaptınız?' sorusuna Necmettin G., 'İhanet' yanıtını verdi. Necmettin G. adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, sivas, tutuklama, kadın cinayetleri