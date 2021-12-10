https://tr.sputniknews.com/20211210/spartak-moskovadan-rakiplerine-turkce-rap-ile-mesaj-1051643404.html

Spartak Moskova'dan rakiplerine Türkçe rap ile mesaj

Spartak Moskova'dan rakiplerine Türkçe rap ile mesaj

Rakiplerine Türkçe rap ile mesaj veren Spartak Moskova, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısını kullandığı bir video paylaştı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T14:27+0300

2021-12-10T14:27+0300

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spartak moskova

rap

spor

türkçe

rakip

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Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap ile mesaj verdi. Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısı kullanıldı.UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda güçlü rakipleri Napoli ve Leicester City'yi geride bırakarak, lider olarak grubu tamamlayan Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap şarkı ile mesaj verdi.Rusya'nın başkenti Moskova'nın futbol kulüplerinden Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki zaferini, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Türkçe rap şarkısı ile kutladı.Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısı kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20190522/spartak-moskova-irakta-teror-saldirisinda-bacagini-kaybeden-13-yasindaki-kasima-protez-alacak-1039128848.html

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spartak moskova, rap, türkçe, rakip