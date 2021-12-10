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Spartak Moskova'dan rakiplerine Türkçe rap ile mesaj
Spartak Moskova'dan rakiplerine Türkçe rap ile mesaj
Rakiplerine Türkçe rap ile mesaj veren Spartak Moskova, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısını kullandığı bir video paylaştı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T14:27+0300
2021-12-10T14:32+0300
spartak moskova
rap
spor
türkçe
rakip
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Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap ile mesaj verdi. Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısı kullanıldı.UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda güçlü rakipleri Napoli ve Leicester City'yi geride bırakarak, lider olarak grubu tamamlayan Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap şarkı ile mesaj verdi.Rusya'nın başkenti Moskova'nın futbol kulüplerinden Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki zaferini, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Türkçe rap şarkısı ile kutladı.Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısı kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20190522/spartak-moskova-irakta-teror-saldirisinda-bacagini-kaybeden-13-yasindaki-kasima-protez-alacak-1039128848.html
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spartak moskova, rap, türkçe, rakip

Spartak Moskova'dan rakiplerine Türkçe rap ile mesaj

14:27 10.12.2021 (güncellendi: 14:32 10.12.2021)
© AFP 2021Spartak Moskova futbolcular
Spartak Moskova futbolcular - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021
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Rakiplerine Türkçe rap ile mesaj veren Spartak Moskova, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısını kullandığı bir video paylaştı.
Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap ile mesaj verdi. Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısı kullanıldı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda güçlü rakipleri Napoli ve Leicester City'yi geride bırakarak, lider olarak grubu tamamlayan Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap şarkı ile mesaj verdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın futbol kulüplerinden Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki zaferini, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Türkçe rap şarkısı ile kutladı.
Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan 'Patlamaya devam' isimli rap şarkısı kullanıldı.
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