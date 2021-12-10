https://tr.sputniknews.com/20211210/starbucks-tarihinde-bir-ilk-sube-calisanlari-sendikali-oldu-1051653017.html

Starbucks tarihinde bir ilk: Şube çalışanları sendikalı oldu

Starbucks tarihinde bir ilk: Şube çalışanları sendikalı oldu

50 yıldır faaliyet gösteren Starbucks’ın ilk defa bir şubesinin çalışanları sendikalı oldu. Çalışanların sevinci kameraya yansıdı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T18:37+0300

2021-12-10T18:37+0300

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yaşam

video

abd

new york

kahve

starbucks

işçi

kafe

sevinç

kutlama

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ABD'li kahve dükkanları zinciri Starbucks tarihinde bir ilk yaşandı. New York'taki Elmwood Caddesi'nde hizmet veren şubenin tüm çalışanları, yapılan oylama sonucunda sendikalı oldu. Oylamada 19 'evet' oyuna karşılık 8 'hayır' oyu kullanıldı.Böylelikle şube, şirketin ABD genelindeki 8 bin 900 mağazasından sendikalı olan ilk şube olma ünvanını elde etti.Oylama sonucuna çalışanların sevinç gösterisiyle karşılık vermesi kameraya yansıdı.

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video, abd, new york, kahve, starbucks, işçi, kafe, sevinç, kutlama, mağaza, sendika