https://tr.sputniknews.com/20211210/starbucks-tarihinde-bir-ilk-sube-calisanlari-sendikali-oldu-1051653017.html
Starbucks tarihinde bir ilk: Şube çalışanları sendikalı oldu
Starbucks tarihinde bir ilk: Şube çalışanları sendikalı oldu
50 yıldır faaliyet gösteren Starbucks’ın ilk defa bir şubesinin çalışanları sendikalı oldu. Çalışanların sevinci kameraya yansıdı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T18:37+0300
2021-12-10T18:37+0300
2021-12-10T18:46+0300
yaşam
video
abd
new york
kahve
starbucks
işçi
kafe
sevinç
kutlama
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ABD'li kahve dükkanları zinciri Starbucks tarihinde bir ilk yaşandı. New York'taki Elmwood Caddesi'nde hizmet veren şubenin tüm çalışanları, yapılan oylama sonucunda sendikalı oldu. Oylamada 19 'evet' oyuna karşılık 8 'hayır' oyu kullanıldı.Böylelikle şube, şirketin ABD genelindeki 8 bin 900 mağazasından sendikalı olan ilk şube olma ünvanını elde etti.Oylama sonucuna çalışanların sevinç gösterisiyle karşılık vermesi kameraya yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20210114/siden-eski-starbucks-baskanina-mektup-1043575257.html
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video, abd, new york, kahve, starbucks, işçi, kafe, sevinç, kutlama, mağaza, sendika
Starbucks tarihinde bir ilk: Şube çalışanları sendikalı oldu
18:37 10.12.2021 (güncellendi: 18:46 10.12.2021)
50 yıldır faaliyet gösteren Starbucks’ın ilk defa bir şubesinin çalışanları sendikalı oldu. Çalışanların sevinci kameraya yansıdı.
ABD'li kahve dükkanları zinciri Starbucks tarihinde bir ilk yaşandı. New York'taki Elmwood Caddesi'nde hizmet veren şubenin tüm çalışanları, yapılan oylama sonucunda sendikalı oldu. Oylamada 19 'evet' oyuna karşılık 8 'hayır' oyu kullanıldı.
Böylelikle şube, şirketin ABD genelindeki 8 bin 900 mağazasından sendikalı olan ilk şube olma ünvanını elde etti.
Oylama sonucuna çalışanların sevinç gösterisiyle karşılık vermesi kameraya yansıdı.