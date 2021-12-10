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https://tr.sputniknews.com/20211210/sutte-fiyat-artisi-raflara-yansimaya-basladi-1051635759.html
Sütte fiyat artışı raflara yansımaya başladı
Sütte fiyat artışı raflara yansımaya başladı
Üreticide çiğ süt fiyatının artırılması ardından market raflarında da süt fiyatlarında yükseliş bekleniyordu. Dün itibarıyla çeşitli markaların litrelik... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T10:55+0300
2021-12-10T10:56+0300
ekonomi
zam
süt
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Üreticilerin artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki maliyet artışı nedeniyle zor günler geçirmesi sebebiyle daha önce litre başına 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt referans fiyatı, bu ay başında Ulusal Süt Konseyi tarafından 4 lira 70 kuruşa çıkarılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen litre başına 20 kuruşluk destekleme primi ise artırılmadı. Dünyada süt üretiminin sürdürülebilmesi için kabul edilen yem/süt paritesi 1.3. Yani üreticinin üretimi sürdürebilmesi için 1 litre çiğ süt fiyatıyla en az 1.3 kilogram yem alabilmesi gerekiyor. Bu oran, çiğ süt fiyatı artırılmadan önce 0.9’a kadar düşmüştü.Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, dün itibarıyla çeşitli markaların litrelik sütlerinde fiyat artışlarının yapıldı. Buna göre, aralık ayı ilk haftasında litresi 9 lira 25 kuruştan satılan sütün fiyatı dün itibarıyla 13 lira 50 kuruşa çıktı. Yine aynı dönemde 8 lira 25 kuruştan satılan markanın litrelik sütü ise an itibarıyla 11 lira 75 kuruş oldu. Diğer markaların da süt fiyatlarını revize ederek artırması bekleniyor. Bu fiyat artışı, süt ürünlerine de yansıtılmaya başlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/sute-zam-yapildi-1051270652.html
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zam, süt

Sütte fiyat artışı raflara yansımaya başladı

10:55 10.12.2021 (güncellendi: 10:56 10.12.2021)
© Fotoğraf : İHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Fotoğraf : İHA
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Üreticide çiğ süt fiyatının artırılması ardından market raflarında da süt fiyatlarında yükseliş bekleniyordu. Dün itibarıyla çeşitli markaların litrelik sütlerinde fiyat artışlarının yapıldığı görüldü.
Üreticilerin artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki maliyet artışı nedeniyle zor günler geçirmesi sebebiyle daha önce litre başına 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt referans fiyatı, bu ay başında Ulusal Süt Konseyi tarafından 4 lira 70 kuruşa çıkarılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen litre başına 20 kuruşluk destekleme primi ise artırılmadı. Dünyada süt üretiminin sürdürülebilmesi için kabul edilen yem/süt paritesi 1.3. Yani üreticinin üretimi sürdürebilmesi için 1 litre çiğ süt fiyatıyla en az 1.3 kilogram yem alabilmesi gerekiyor. Bu oran, çiğ süt fiyatı artırılmadan önce 0.9’a kadar düşmüştü.
Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, dün itibarıyla çeşitli markaların litrelik sütlerinde fiyat artışlarının yapıldı. Buna göre, aralık ayı ilk haftasında litresi 9 lira 25 kuruştan satılan sütün fiyatı dün itibarıyla 13 lira 50 kuruşa çıktı. Yine aynı dönemde 8 lira 25 kuruştan satılan markanın litrelik sütü ise an itibarıyla 11 lira 75 kuruş oldu. Diğer markaların da süt fiyatlarını revize ederek artırması bekleniyor. Bu fiyat artışı, süt ürünlerine de yansıtılmaya başlandı.
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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