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Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir grup taksici tartıştıkları yabancı uyruklu yolcuyu sokak ortasında yere yatırıp tekmeledi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T10:03+0300
2021-12-10T10:03+0300
2021-12-10T10:03+0300
yaşam
istanbul
saldırı
esenyurt
taksici
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Sabahın erken saatlerinde Esenyurt'ta yaşanan olayda nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü. Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi. Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda saldırıya uğrayan yolcu ise, taksicilere “Yapma” diyerek kaçmaya çalıştı.
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istanbul, saldırı, esenyurt, taksici
Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir grup taksici tartıştıkları yabancı uyruklu yolcuyu sokak ortasında yere yatırıp tekmeledi.
Sabahın erken saatlerinde
Esenyurt'ta yaşanan olayda nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında tartışma çıktı.
Sözlü tartışma
taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü. Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi.
Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda
saldırıya uğrayan yolcu ise, taksicilere “Yapma” diyerek kaçmaya çalıştı.