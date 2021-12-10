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https://tr.sputniknews.com/20211210/tarimsal-destek-uzerinden-alinan-gelir-vergisi-ciftcilere-iade-edilecek-1051639534.html
Tarımsal destek üzerinden alınan gelir vergisi, çiftçilere iade edilecek
Tarımsal destek üzerinden alınan gelir vergisi, çiftçilere iade edilecek
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, tarımsal destek üzerinden tahsil edilen gelir vergisinin çiftçilere iade edileceği yayımlandı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T12:34+0300
2021-12-10T12:34+0300
ekonomi
tarım
vergi
geri ödeme
ödeme
destek
gelir vergisi
çiftçi
tarım ve orman bakanlığı
kırsal kalkınma
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Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde başvurmaları halinde iade edilecek.Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 315 seri numaralı gelir vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğle eklenen geçici maddeye göre, iade için çiftçilerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor.Madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak ve idarece açılmış davalar sürdürülmeyecek. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleri ise madde hükmünden yararlanamayacak.
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tarım, vergi, geri ödeme, ödeme, destek, gelir vergisi, çiftçi, tarım ve orman bakanlığı, kırsal kalkınma

Tarımsal destek üzerinden alınan gelir vergisi, çiftçilere iade edilecek

12:34 10.12.2021
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Reis Gıda YK Başkanı: Tarımda ucuz ithalat dönemi bitti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, tarımsal destek üzerinden tahsil edilen gelir vergisinin çiftçilere iade edileceği yayımlandı.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde başvurmaları halinde iade edilecek.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 315 seri numaralı gelir vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğle eklenen geçici maddeye göre, iade için çiftçilerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor.
Madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak ve idarece açılmış davalar sürdürülmeyecek.
Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleri ise madde hükmünden yararlanamayacak.
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