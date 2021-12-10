https://tr.sputniknews.com/20211210/tarlasini-surerken-buldu-eserlerin-hangi-doneme-ait-oldugu-incelemenin-ardindan-belli-olacak-1051656580.html

Tarlasını sürerken buldu: Eserlerin hangi döneme ait olduğu, incelemenin ardından belli olacak

Tarlasını sürerken buldu: Eserlerin hangi döneme ait olduğu, incelemenin ardından belli olacak

Kayseri'de çiftçi Recep Akıncı, tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü’ne teslim etti. Eserlerin hangi döneme ait... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T21:06+0300

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Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan Recep Akıncı, tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna taşlar takıldığını düşündü. Kürekle pulluğa takılanları ayıran Akıncı, tarihi eser olabileceğini düşünerek, durumu yetkililere bildirdi. DHA'nın aktardığı haberde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü ekipleri, Akıncı'nın bulduklarının heykel parçaları olduğunu belirledi. Heykel parçalarının pişmiş topraktan yapıldığı, Anadolu'da bulunan ilk terakota heykellerinden parçalar olabileceği değerlendirildi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Tarlasında bulduğu eseri tereddüt etmeden müzemize teslim eden Recep Akıncı'ya teşekkür ederiz. Bulunan heykel üzerinde uzmanlar detaylı bir inceleme yapacak. Teslim alınan heykeller ayak ve bacak kısmına ait parçalardır. Eser müzemizde koruma altına alındı. Konusunda uzman olan tarihçilerimiz yaptığı inceleme sonrasında rapor hazırlayacak. Vatandaşlarımız buldukları ve tarihsel olarak nitelendirdikleri her şeyi müze ekiplerimize gönül rahatlığı ile teslim edebilirler" diye konuştu.

kayseri

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kayseri, tarihi eser, haberler