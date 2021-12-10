https://tr.sputniknews.com/20211210/ticaret-bakanligi-izmirde-bir-otomotiv-bayisine-545-bin-550-liralik-stokculuk-cezasi-kesildi-1051647080.html

Ticaret Bakanlığı: İzmir'de bir otomotiv bayisine 545 bin 550 liralık stokçuluk cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı: İzmir'de bir otomotiv bayisine 545 bin 550 liralık stokçuluk cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T16:10+0300

2021-12-10T16:10+0300

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ekonomi

stokçuluk

izmir

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı."Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.

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stokçuluk, izmir, recep tayyip erdoğan, araba, stok, ticaret bakanlığı, galeri