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Tinder ve Spotify'dan işbirliği: Eşleşme ekranına favori şarkılar eklenebilecek
Tinder ve Spotify'dan işbirliği: Eşleşme ekranına favori şarkılar eklenebilecek
Spotify ve Tinder ortaklığıyla geliştirilen ‘Müzik Modu’ özelliğiyle eşleşme ekranında kullanıcıların favori müzikleri yer alacak. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T17:01+0300
2021-12-10T17:06+0300
tinder
yaşam
müzik
spotify
özellik
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Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder geçtiğimiz aylarda duyurduğu Keşfet sekmesine yeni bir özellik getiriyor.Marketing Türkiye’nin aktardığına göre, Spotify ortaklığıyla geliştirilen ‘Müzik Modu’ özelliği sayesinde kullanıcılar daha tanışmadan birbirlerinin müzik zevkine göz atabilecek.Favori şarkılarını profiline ekleyen kullanıcılar bu özellik sayesinde eşleşme sayısında da gözle görülür bir artış kaydediliyor.Tinder’ın açıkladığı verilere göre Z kuşağı kullanıcılarının yüzde 40’ı profiline müziklerini eklemiş durumda ve bu kullanıcılar yüzde 10 oranında daha fazla eşleşme alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/tinderdan-yeni-ozellik-1049980416.html
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tinder, müzik, spotify, özellik

Tinder ve Spotify'dan işbirliği: Eşleşme ekranına favori şarkılar eklenebilecek

17:01 10.12.2021 (güncellendi: 17:06 10.12.2021)
© TinderTinder, Spotify işbirliği
Tinder, Spotify işbirliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Tinder
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Spotify ve Tinder ortaklığıyla geliştirilen ‘Müzik Modu’ özelliğiyle eşleşme ekranında kullanıcıların favori müzikleri yer alacak.
Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder geçtiğimiz aylarda duyurduğu Keşfet sekmesine yeni bir özellik getiriyor.
Marketing Türkiye’nin aktardığına göre, Spotify ortaklığıyla geliştirilen ‘Müzik Modu’ özelliği sayesinde kullanıcılar daha tanışmadan birbirlerinin müzik zevkine göz atabilecek.
Favori şarkılarını profiline ekleyen kullanıcılar bu özellik sayesinde eşleşme sayısında da gözle görülür bir artış kaydediliyor.
Tinder’ın açıkladığı verilere göre Z kuşağı kullanıcılarının yüzde 40’ı profiline müziklerini eklemiş durumda ve bu kullanıcılar yüzde 10 oranında daha fazla eşleşme alıyor.
Tinder - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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Tinder'dan yeni özellik
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