https://tr.sputniknews.com/20211210/tinder-ve-spotifydan-isbirligi-eslesme-ekranina-favori-sarkilar-eklenebilecek-1051649494.html

Tinder ve Spotify'dan işbirliği: Eşleşme ekranına favori şarkılar eklenebilecek

Tinder ve Spotify'dan işbirliği: Eşleşme ekranına favori şarkılar eklenebilecek

Spotify ve Tinder ortaklığıyla geliştirilen ‘Müzik Modu’ özelliğiyle eşleşme ekranında kullanıcıların favori müzikleri yer alacak. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T17:01+0300

2021-12-10T17:01+0300

2021-12-10T17:06+0300

tinder

yaşam

müzik

spotify

özellik

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Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder geçtiğimiz aylarda duyurduğu Keşfet sekmesine yeni bir özellik getiriyor.Marketing Türkiye’nin aktardığına göre, Spotify ortaklığıyla geliştirilen ‘Müzik Modu’ özelliği sayesinde kullanıcılar daha tanışmadan birbirlerinin müzik zevkine göz atabilecek.Favori şarkılarını profiline ekleyen kullanıcılar bu özellik sayesinde eşleşme sayısında da gözle görülür bir artış kaydediliyor.Tinder’ın açıkladığı verilere göre Z kuşağı kullanıcılarının yüzde 40’ı profiline müziklerini eklemiş durumda ve bu kullanıcılar yüzde 10 oranında daha fazla eşleşme alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211019/tinderdan-yeni-ozellik-1049980416.html

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tinder, müzik, spotify, özellik