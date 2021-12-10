https://tr.sputniknews.com/20211210/trump-netanyahuyu-ihanetle-sucladi-1051654701.html

Trump, Netanyahu’yu ihanetle suçladı

Trump, Netanyahu’yu ihanetle suçladı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla, “Joe Biden’ı çok erken kutladığı” gerekçesiyle ihanetle suçladi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T19:51+0300

2021-12-10T19:51+0300

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multimedya

benyamin netanyahu

joe biden

donald trump

karikatür

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Trump, İsrailli gazetecisi Barak Ravid’e röportajında, “Biden’ı ilk kutlayan kişi, muhatap olduğum insanlar arasında lehine en çok şey yaptığım Bibi Netanyahu oldu. Bibi sessiz kalabilirdi. Ama o feci bir hata yaptı” ifadesini kullandı.Netanyahu’nun Biden’e tebrik vidosunu Trump’a gösteren kişi, eşi Melania oldu.“Onunla o günden beri konuşmadım” diyen eski ABD lideri, “Onu hâlâ seviyorum. Ama sadakati de seviyorum” diye ekledi.Netanyahu’dan farklı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya lideri Jair Bolsonaru’nun, Biden’i kutlama konusunda acele etmediğini söyleyen Trump, “Çünkü seçimlerin hileli olduğunu hissettiler” diye kaydetti.Aslında Netanyahu, Trump’ın iddiasının aksine Biden’ı kutlayan ilk lider değildi. Netanyahu’nun tebrik mesajı, ABD medyasının seçim sonuçlarını açıkladıktan 12 saat sonra gelmişti.İsrailli gazetecisi Barak Ravid, Trump’la yaptığı söyleşi temelinde, “Trump’ın Dünyası: İbrahimi Anlaşmalar ve Ortadoğu'nun Yeniden Yapılanması” adlı kitabı yazdı.

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2021

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benyamin netanyahu, joe biden, donald trump, karikatür