https://tr.sputniknews.com/20211210/trump-netanyahuyu-ihanetle-sucladi-1051654701.html
Trump, Netanyahu’yu ihanetle suçladı
Trump, Netanyahu’yu ihanetle suçladı
ABD’nin eski başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla, “Joe Biden’ı çok erken kutladığı” gerekçesiyle ihanetle suçladi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T19:51+0300
2021-12-10T19:51+0300
2021-12-10T22:01+0300
multimedya
benyamin netanyahu
joe biden
donald trump
karikatür
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Trump, İsrailli gazetecisi Barak Ravid’e röportajında, “Biden’ı ilk kutlayan kişi, muhatap olduğum insanlar arasında lehine en çok şey yaptığım Bibi Netanyahu oldu. Bibi sessiz kalabilirdi. Ama o feci bir hata yaptı” ifadesini kullandı.Netanyahu’nun Biden’e tebrik vidosunu Trump’a gösteren kişi, eşi Melania oldu.“Onunla o günden beri konuşmadım” diyen eski ABD lideri, “Onu hâlâ seviyorum. Ama sadakati de seviyorum” diye ekledi.Netanyahu’dan farklı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya lideri Jair Bolsonaru’nun, Biden’i kutlama konusunda acele etmediğini söyleyen Trump, “Çünkü seçimlerin hileli olduğunu hissettiler” diye kaydetti.Aslında Netanyahu, Trump’ın iddiasının aksine Biden’ı kutlayan ilk lider değildi. Netanyahu’nun tebrik mesajı, ABD medyasının seçim sonuçlarını açıkladıktan 12 saat sonra gelmişti.İsrailli gazetecisi Barak Ravid, Trump’la yaptığı söyleşi temelinde, “Trump’ın Dünyası: İbrahimi Anlaşmalar ve Ortadoğu'nun Yeniden Yapılanması” adlı kitabı yazdı.
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Vitaliy Podvitskiy
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benyamin netanyahu, joe biden, donald trump, karikatür
Trump, Netanyahu’yu ihanetle suçladı
19:51 10.12.2021 (güncellendi: 22:01 10.12.2021)
ABD’nin eski başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla, “Joe Biden’ı çok erken kutladığı” gerekçesiyle ihanetle suçladi.
Trump, İsrailli gazetecisi Barak Ravid’e röportajında
, “Biden’ı ilk kutlayan kişi, muhatap olduğum insanlar arasında lehine en çok şey yaptığım Bibi Netanyahu oldu. Bibi sessiz kalabilirdi. Ama o feci bir hata yaptı”
ifadesini kullandı.
Netanyahu’nun Biden’e tebrik vidosunu Trump’a gösteren kişi, eşi Melania oldu.
“Onunla o günden beri konuşmadım” diyen eski ABD lideri, “Onu hâlâ seviyorum. Ama sadakati de seviyorum” diye ekledi.
Netanyahu’dan farklı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya lideri Jair Bolsonaru’nun, Biden’i kutlama konusunda acele etmediğini söyleyen Trump, “Çünkü seçimlerin hileli olduğunu hissettiler” diye kaydetti.
Aslında Netanyahu, Trump’ın iddiasının aksine Biden’ı kutlayan ilk lider değildi. Netanyahu’nun tebrik mesajı, ABD medyasının seçim sonuçlarını açıkladıktan 12 saat sonra gelmişti.
İsrailli gazetecisi Barak Ravid, Trump’la yaptığı söyleşi temelinde, “Trump’ın Dünyası: İbrahimi Anlaşmalar ve Ortadoğu'nun Yeniden Yapılanması” adlı kitabı yazdı.