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https://tr.sputniknews.com/20211210/turk-is-asgari-ucret-talebini-acikladi-1051643077.html
Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
Şimdiye kadar 2022 asgari ücretinin ne olması gerektiğine dair bir rakam telaffuz etmeyen Türk-İş'ten ilk açıklama geldi. Türk-İş Başkanı Atalay, "Kırmızı... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T14:17+0300
2021-12-10T14:40+0300
ekonomi
asgari ücret
işsizlik
ekonomi
açlık sınırı
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Asgari ücrete yapılacak zam için bekleyiş sürüyor. Gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısında. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır” dedi.Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirlerken, yaklaşık 7.5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211210/chpli-karaca-yeterli-beslenememe-de-insan-hakki-ihlali-bir-aylik-cay-simit-asgari-ucretten-fazla-1051642298.html
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asgari ücret, işsizlik, ekonomi, açlık sınırı

Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

14:17 10.12.2021 (güncellendi: 14:40 10.12.2021)
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Şimdiye kadar 2022 asgari ücretinin ne olması gerektiğine dair bir rakam telaffuz etmeyen Türk-İş'ten ilk açıklama geldi. Türk-İş Başkanı Atalay, "Kırmızı çizgimiz 4 bin TL'dir" dedi.
Asgari ücrete yapılacak zam için bekleyiş sürüyor. Gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısında. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.
Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır” dedi.
Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirlerken, yaklaşık 7.5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etmiş oldu.
Çay simit / açlık sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
EKONOMİ
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