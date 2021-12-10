https://tr.sputniknews.com/20211210/turk-is-asgari-ucret-talebini-acikladi-1051643077.html

Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Şimdiye kadar 2022 asgari ücretinin ne olması gerektiğine dair bir rakam telaffuz etmeyen Türk-İş'ten ilk açıklama geldi. Türk-İş Başkanı Atalay, "Kırmızı... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T14:17+0300

2021-12-10T14:17+0300

2021-12-10T14:40+0300

ekonomi

asgari ücret

işsizlik

ekonomi

açlık sınırı

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Asgari ücrete yapılacak zam için bekleyiş sürüyor. Gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısında. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır” dedi.Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirlerken, yaklaşık 7.5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etmiş oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211210/chpli-karaca-yeterli-beslenememe-de-insan-hakki-ihlali-bir-aylik-cay-simit-asgari-ucretten-fazla-1051642298.html

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asgari ücret, işsizlik, ekonomi, açlık sınırı