https://tr.sputniknews.com/20211210/turk-is-baskani-atalay-isciye-4-bin-tlnin-altinda-rakam-teklif-etmek-uygun-degildir-ayiptir-1051633665.html

Türk-İş Başkanı Atalay: İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır

Türk-İş Başkanı Atalay: İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır

TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Burak Akkol, 3100 lira asgari ücret önerisi verdiklerini yalanlarken, "TÜİK'in açıkladığı resmi... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T09:29+0300

2021-12-10T09:29+0300

2021-12-10T09:35+0300

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ve TİSK Başkanı Akkol ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Atalay, taleplerine ilişkin olarak, "Alım gücü bayağı düştü. İhtiyaç maddelerindeki fiyat belli bir noktada. Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz" dedi.Akkol ise, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Saymaz'ın soruları ve başkanların verdiği yanıtlar şöyle:Türk-İş Başkanı Atalay: TÜİK'in enflasyonu, gerçeğimizi yansıtmıyorİşçi açısından gerçek enflasyon ne durumda?Yüzde 35 civarında. 45 senedir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyoruz. Geçen kasımda açlık sınırı 3190 TL'ydi. Yoksulluk ise 3900 TL. Bu bir kişi için.O halde yoksulluk sınırını ölçü alıyorsunuz.Aynen öyle. Yoksulluk sınırının üstü.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3900 rakamını istediğiniz ifade edildi.Yok, öyle bir şey olmadı. Öyle bir rakam telaffuz edilmedi.İşverenler asgari ücretin TÜİK'in enflasyon verisine göre belirlenmesini istiyor.Kabul etmiyoruz. TÜİK'e göre belirlenmez. TÜİK'in yaptığı hesap başka, benim yaptığım başka. Onların rakamı benim rakamına uymuyor. 3900 TL'nin üzeri bizim sınırımız. Ne sınırı? Yaşam maliyeti. Bunun üstüne çıkın. TÜİK'in belirlemesiyle olacak iş değil. Biz masada olmayız o zaman.TÜİK de diyor ki "Benim üzerime kalıyor."İstediğimiz rakamı getirsinler, kimsenin üzerine kalmasın.TİSK Başkanı Akkol: En az yüzde 21 zam düşünüyoruzAsgari ücret için aklınızdan geçen miktar, 3100 TL mi?Öyle şey olur mu! İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir.Ancak TÜİK'e işçiler güvenmiyor.Onun için "Yüzde 21'i verelim, çıkalım" demiyoruz. Oradan başlıyoruz. Bakın, geçen yıl işçi masada yoktu. İşverenle devlet imzaladı. Yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun.

https://tr.sputniknews.com/20211209/turk-is-is-veren-kesimiyle-uzlasmazliklarimizi-gideremedik-1051602149.html

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