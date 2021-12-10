Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/turk-is-baskani-atalay-isciye-4-bin-tlnin-altinda-rakam-teklif-etmek-uygun-degildir-ayiptir-1051633665.html
Türk-İş Başkanı Atalay: İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır
Türk-İş Başkanı Atalay: İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır
TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Burak Akkol, 3100 lira asgari ücret önerisi verdiklerini yalanlarken, "TÜİK'in açıkladığı resmi... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T09:29+0300
2021-12-10T09:35+0300
türkiye
tüik
türk-iş
tisk
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050136270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78b4fcdd7217b34acfdc18b25eefa758.jpg
Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ve TİSK Başkanı Akkol ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Atalay, taleplerine ilişkin olarak, "Alım gücü bayağı düştü. İhtiyaç maddelerindeki fiyat belli bir noktada. Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz" dedi.Akkol ise, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Saymaz'ın soruları ve başkanların verdiği yanıtlar şöyle:Türk-İş Başkanı Atalay: TÜİK'in enflasyonu, gerçeğimizi yansıtmıyorİşçi açısından gerçek enflasyon ne durumda?Yüzde 35 civarında. 45 senedir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyoruz. Geçen kasımda açlık sınırı 3190 TL'ydi. Yoksulluk ise 3900 TL. Bu bir kişi için.O halde yoksulluk sınırını ölçü alıyorsunuz.Aynen öyle. Yoksulluk sınırının üstü.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3900 rakamını istediğiniz ifade edildi.Yok, öyle bir şey olmadı. Öyle bir rakam telaffuz edilmedi.İşverenler asgari ücretin TÜİK'in enflasyon verisine göre belirlenmesini istiyor.Kabul etmiyoruz. TÜİK'e göre belirlenmez. TÜİK'in yaptığı hesap başka, benim yaptığım başka. Onların rakamı benim rakamına uymuyor. 3900 TL'nin üzeri bizim sınırımız. Ne sınırı? Yaşam maliyeti. Bunun üstüne çıkın. TÜİK'in belirlemesiyle olacak iş değil. Biz masada olmayız o zaman.TÜİK de diyor ki "Benim üzerime kalıyor."İstediğimiz rakamı getirsinler, kimsenin üzerine kalmasın.TİSK Başkanı Akkol: En az yüzde 21 zam düşünüyoruzAsgari ücret için aklınızdan geçen miktar, 3100 TL mi?Öyle şey olur mu! İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir.Ancak TÜİK'e işçiler güvenmiyor.Onun için "Yüzde 21'i verelim, çıkalım" demiyoruz. Oradan başlıyoruz. Bakın, geçen yıl işçi masada yoktu. İşverenle devlet imzaladı. Yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun.
https://tr.sputniknews.com/20211209/turk-is-is-veren-kesimiyle-uzlasmazliklarimizi-gideremedik-1051602149.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050136270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a09bbb9ea0ff25342f7072efd43f484.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türk-iş, tisk, asgari ücret

Türk-İş Başkanı Atalay: İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır

09:29 10.12.2021 (güncellendi: 09:35 10.12.2021)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
Abone ol
TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Burak Akkol, 3100 lira asgari ücret önerisi verdiklerini yalanlarken, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" dedi.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ve TİSK Başkanı Akkol ile yaptığı görüşmeye yer verdi.
Atalay, taleplerine ilişkin olarak, "Alım gücü bayağı düştü. İhtiyaç maddelerindeki fiyat belli bir noktada. Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz" dedi.
Akkol ise, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Saymaz'ın soruları ve başkanların verdiği yanıtlar şöyle:

Türk-İş Başkanı Atalay: TÜİK'in enflasyonu, gerçeğimizi yansıtmıyor

İşçi açısından gerçek enflasyon ne durumda?
Yüzde 35 civarında. 45 senedir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyoruz. Geçen kasımda açlık sınırı 3190 TL'ydi. Yoksulluk ise 3900 TL. Bu bir kişi için.
O halde yoksulluk sınırını ölçü alıyorsunuz.
Aynen öyle. Yoksulluk sınırının üstü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3900 rakamını istediğiniz ifade edildi.
Yok, öyle bir şey olmadı. Öyle bir rakam telaffuz edilmedi.
İşverenler asgari ücretin TÜİK'in enflasyon verisine göre belirlenmesini istiyor.
Kabul etmiyoruz. TÜİK'e göre belirlenmez. TÜİK'in yaptığı hesap başka, benim yaptığım başka. Onların rakamı benim rakamına uymuyor. 3900 TL'nin üzeri bizim sınırımız. Ne sınırı? Yaşam maliyeti. Bunun üstüne çıkın. TÜİK'in belirlemesiyle olacak iş değil. Biz masada olmayız o zaman.
TÜİK de diyor ki "Benim üzerime kalıyor."
İstediğimiz rakamı getirsinler, kimsenin üzerine kalmasın.

TİSK Başkanı Akkol: En az yüzde 21 zam düşünüyoruz

Asgari ücret için aklınızdan geçen miktar, 3100 TL mi?
Öyle şey olur mu! İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir.
Ancak TÜİK'e işçiler güvenmiyor.
Onun için "Yüzde 21'i verelim, çıkalım" demiyoruz. Oradan başlıyoruz. Bakın, geçen yıl işçi masada yoktu. İşverenle devlet imzaladı. Yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
TÜRKİYE
Asgari ücret toplantısında anlaşma sağlanamadı
Dün, 13:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:31Alman mahkeme: Evden çalışanların yataktan bilgisayar başına giderken düşerek yaralanması iş kazası
10:28ABD'de polis müdahalesinde yaralananlara tazminat ödenecek
10:14Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi
10:06Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
10:03Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
10:00Çinli taykonotlardan uzayda su içme dersi
09:59İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme
09:51Ahmet Hakan: Bunların derdi kadın hakları falan değil, bin türlü hesapla Altın Kelebek’e saldırmak
09:32Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı olan bir görüşme yaptı
09:29Türk-İş Başkanı Atalay: İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır
09:17Dolar güne 13.79 seviyesinden başladı: Euro 15.60
08:37Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
08:16Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
07:40Meksika'da kaza: 54 göçmen hayatını kaybetti
07:23Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı
07:20Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
07:17Pekin’de 100’den fazla otonom araç ilk kez ticari olarak denenmeye başladı
07:07Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı
06:53Hırsızlıktan aranan adam, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı
06:43Sokakta yaşayan iki kişi, sığınmak için girdikleri metruk evde çıkan yangında öldü