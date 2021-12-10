Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/turkiye-suriye-sinirinda-petrol-kesfi-1051655918.html
Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi
Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T20:30+0300
2021-12-10T20:31+0300
türkiye
suriye
mardin
petrol
keşif
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048587542_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9745163e6416853d071bb5b56fcb212f.jpg
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
türkiye
suriye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048587542_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5f03cf90a274d443d682da381dbda6ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, mardin, petrol, keşif, sınır

Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi

20:30 10.12.2021 (güncellendi: 20:31 10.12.2021)
petrol
petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
Abone ol
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11.8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."
Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:06Tarlasını sürerken buldu: Eserlerin hangi döneme ait olduğu, incelemenin ardından belli olacak
20:54Merkez Bankası’nın 3. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar
20:51Jandarmadan sürücülere 'yağışlı günlerde yayaları ıslatmayın' uyarısı
20:43Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Bakan Koca ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik
20:36ABD'deki Başpiskoposluk, cinsel istismar davası açan kadına 725 bin dolar ödedi
20:30Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi
20:27Meksika’da ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı
20:17Prof. Dr. Savlı: Omicron varyantı 50 farklı mutasyon taşıyor
20:15Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmada eski Maliye Bakanı Halil’in tutuklanması talebi
20:12Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı
20:10Tour de France'da zincirleme kazaya neden olan izleyiciye, 1200 euro para cezası verildi
19:59CHP'li Gürer'den arkası dönük olarak oturan Tarım Bakanı Pakdemirli'ye: Bana bakacak yüzünüz yok mu?
19:55Rusya’dan Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağına önleme
19:48Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip
19:46Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı
19:37İzmir'de kuvvetli yağış: Tarihi hanı su bastı
19:23Mehmet Ali Erbil’e saldırı
19:22Kılıçdaroğlu: Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim
19:14Türkiye'nin en çok ve en az televizyon izleyen şehirleri belli oldu
19:01BİM'deki ürünlere zam geldi