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Türkiye'nin en çok ve en az televizyon izleyen şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en çok ve en az televizyon izleyen şehirleri belli oldu
Türkiye'de 2020 yılında günlük ortalama en fazla televizyon izleme İzmir'de, en az ise Ankara'da gerçekleşti. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T19:14+0300
2021-12-10T19:14+0300
türkiye
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Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi Türkiye'de 2020 yılında günlük ortalama en fazla televizyon izlemenin İzmir'de, en az ise Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı. İzmir'de kişi başı günlük ortalama 4 saat 58 dakika, Ankara'da ise 4 saat 12 dakika televizyon izlendiği bildirildi.Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2020 ölçümlerine göre, günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izlendiğini söyledi. Önceki yıla göre Türkiye'de televizyon izleme süresinin arttığını belirten Güleryüz, "Televizyon izleme ortalamasının artmasında pandeminin de etkisi var. Salgın Türkiye'de Mart 2020'de etkisini göstermeye başladı. Ardından pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları gibi birtakım uygulamalar oldu. Bu dönemde kamuoyunun habere olan ihtiyacı arttı, gelişmeleri takip etmek için televizyon en güvenilir mecra olarak izlendi" dedi.Güleryüz, Türkiye'de televizyon izleme süresi artsa da geçmiş yıllara oranla çok yüksek bir artış yaşanmadığının altını çizerek, "2018 yılında bu rakam 4 saat 18 dakika, 2019 yılında 4 saat 14 dakikaydı. 2020 yılında da 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti, bir yıl önceye göre 19 dakika artış yaşandı. Pandeminin etkisiyle nisan ayında bir önceki yıla göre kişi başı ortalama izleme süresi yaklaşık 1.5 saat artmıştır, mart ve mayıs aylarında ise artış süresi 48'er dakika olmuştur" diye konuştu.Türkiye'de ve bütün dünyada da yaş ilerledikçe ortalama televizyon izleme süresi arttığını anlatan Güleryüz, Türkiye'de günlük ortalama sürelere göre 55 yaş üzeri grubun 6 saat 11 dakika ile en yüksek televizyon izleme süresine sahip olduğunu dile getirdi.Güleryüz, 45-54 yaş grubunun 5 saat 6 dakika ile en çok televizyon izleyen ikinci yaş grubu olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi: "Diğer gruplara göre en az televizyon izleyen yaş grubu ise 12-19'dur. Bu grubun daha az televizyon izlemesinde okulda oldukları süreler etkili olmaktadır. Televizyon izleme ölçümleri kapsamında genç yetişkinler dediğimiz 15-34 yaş grubunun izlemelerinin azaldığı yolunda bir hipotez var. Bu grubun dijital mecralarda çok zaman geçirdiğine dair kanaatler var. Bizim verilerimiz bunun böyle olmadığını ortaya çıkarıyor. Verilere göre bu yaş grubunun ortalama izlemesi 3 saat 37 dakika ve önceki yıllara göre 19 dakika artış göstermiş durumda. Genç yetişkinler grubu dünyada da 6 dakika artarak 2 saat 54 dakika ortalamaya ulaşmış durumda"
https://tr.sputniknews.com/20211112/turkiyede-televizyon-izleme-suresi-45-saati-asti-1050723604.html
https://tr.sputniknews.com/20211007/flash-tvnin-yeni-donem-afisinde-yer-alan-iki-isim-kanalla-anlasamadiklarini-acikladi-1049601984.html
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ankara, izmir, televizyon, film, dizi, program, kanal

Türkiye'nin en çok ve en az televizyon izleyen şehirleri belli oldu

19:14 10.12.2021
© AAKumanda – televizyon
Kumanda – televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Türkiye'de 2020 yılında günlük ortalama en fazla televizyon izleme İzmir'de, en az ise Ankara'da gerçekleşti.
Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi Türkiye'de 2020 yılında günlük ortalama en fazla televizyon izlemenin İzmir'de, en az ise Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı. İzmir'de kişi başı günlük ortalama 4 saat 58 dakika, Ankara'da ise 4 saat 12 dakika televizyon izlendiği bildirildi.

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2020 ölçümlerine göre, günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izlendiğini söyledi. Önceki yıla göre Türkiye'de televizyon izleme süresinin arttığını belirten Güleryüz, "Televizyon izleme ortalamasının artmasında pandeminin de etkisi var. Salgın Türkiye'de Mart 2020'de etkisini göstermeye başladı. Ardından pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları gibi birtakım uygulamalar oldu. Bu dönemde kamuoyunun habere olan ihtiyacı arttı, gelişmeleri takip etmek için televizyon en güvenilir mecra olarak izlendi" dedi.

Güleryüz, Türkiye'de televizyon izleme süresi artsa da geçmiş yıllara oranla çok yüksek bir artış yaşanmadığının altını çizerek, "2018 yılında bu rakam 4 saat 18 dakika, 2019 yılında 4 saat 14 dakikaydı. 2020 yılında da 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti, bir yıl önceye göre 19 dakika artış yaşandı. Pandeminin etkisiyle nisan ayında bir önceki yıla göre kişi başı ortalama izleme süresi yaklaşık 1.5 saat artmıştır, mart ve mayıs aylarında ise artış süresi 48'er dakika olmuştur" diye konuştu.

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Türkiye'de ve bütün dünyada da yaş ilerledikçe ortalama televizyon izleme süresi arttığını anlatan Güleryüz, Türkiye'de günlük ortalama sürelere göre 55 yaş üzeri grubun 6 saat 11 dakika ile en yüksek televizyon izleme süresine sahip olduğunu dile getirdi.
Güleryüz, 45-54 yaş grubunun 5 saat 6 dakika ile en çok televizyon izleyen ikinci yaş grubu olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Diğer gruplara göre en az televizyon izleyen yaş grubu ise 12-19'dur. Bu grubun daha az televizyon izlemesinde okulda oldukları süreler etkili olmaktadır. Televizyon izleme ölçümleri kapsamında genç yetişkinler dediğimiz 15-34 yaş grubunun izlemelerinin azaldığı yolunda bir hipotez var. Bu grubun dijital mecralarda çok zaman geçirdiğine dair kanaatler var. Bizim verilerimiz bunun böyle olmadığını ortaya çıkarıyor. Verilere göre bu yaş grubunun ortalama izlemesi 3 saat 37 dakika ve önceki yıllara göre 19 dakika artış göstermiş durumda. Genç yetişkinler grubu dünyada da 6 dakika artarak 2 saat 54 dakika ortalamaya ulaşmış durumda"

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