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https://tr.sputniknews.com/20211210/turksat-5b-icin-geri-sayim-basladi-1051635954.html
Türksat 5B için geri sayım başladı
Türksat 5B için geri sayım başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun fırlatılacağı tarihi açıkladı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T11:06+0300
2021-12-10T11:06+0300
2021-12-10T11:20+0300
türkiye
roket
fırlatma
adil karaismailoğlu
türksat 5b
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Türksat 5B uydusuyla ilgili basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, uydunun 19 Aralık Pazar günü SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacağını söyledi.
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roket, fırlatma, adil karaismailoğlu, türksat 5b
Türksat 5B için geri sayım başladı 11:06 10.12.2021 (güncellendi: 11:20 10.12.2021)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun fırlatılacağı tarihi açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Türksat 5B uydusuyla ilgili basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, uydunun 19 Aralık Pazar günü SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacağını söyledi.