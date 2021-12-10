https://tr.sputniknews.com/20211210/twitter-2021de-dunyanin-en-cok-konusulan-tweetlerini-paylasti-1051647664.html

Twitter, 2021'de dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı

Twitter, 2021'de dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı

Sosyal medya platformu Twitter, 2021 yılında dünyada en çok konuşulan paylaşımları, en fazla retweet'lenen yorumları ve kullanıcılar arasında en popüler olan... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T16:31+0300

2021-12-10T16:31+0300

2021-12-10T16:38+0300

yaşam

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Dünya 2021'e veda edip yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, online hizmet sunan teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları bu yılın özetini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor.En çok retweet'lenenler: Birinci sırada BTS varTwitter'ın yayınladığı 2021 paylaşımına göre, geçtiğimiz yılın en çok retweet'lenen Twitter paylaşımı, 998 bin retweet ile Güney Koreli müzik grubu BTS'ın "Asyalılara karşı nefrete son ver" etiketinin yer aldığı tweet oldu.BTS grubu, Mart ayında Atlanta'da 6'sı Asyalı kadın olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından söz konusu paylaşımı yapmıştı. Paylaşıma iliştirilen açıklamada BTS, şu ifadelere yer vermişti:En çok retweet'lenenler sıralamasında BTS'in bu paylaşımını, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu klübe gelişi sebebiyle kutlayan "Hoşgeldin Cristiano" paylaşımı ve BillBoard'un en çok dinlenen şarkılar listesinde BTS'in birinci sıraya yerleştiği tweet'i takip etti.En çok beğeni alanlar: Biden'ın seçim zaferi paylaşımıTwitter'da yılın en çok beğeni toplayan paylaşımı ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini kutlamak için attığı "Bu, Amerika'da yeni bir gün" yazılı tweeti' oldu.Biden'ı takip eden en çok beğenili paylaşımlar şöyle:- BTS üyesi Jungkook'un fotoğrafı- Facebook'un küresel çapta çöktüğü esnada Twitter'ın "Tam anlamıyla herkese merhaba" paylaşımıEski ABD Başkanı Barack Obama'nın Biden'ı tebrik ettiği, "Dostum Başkan Biden'a tebrikler. Şimdi senin zamanın" mesajı- ABD Başkan Yardımcısı Seçilen Kamala Harris'in göreve başlamaya hazır olduğunu dile getirdiği, "Hizmet etmeye hazırım" tweet'iTwitter'da en çok konuşulan filmler:Twitter'da en çok konuşulan televizyon programları:

https://tr.sputniknews.com/20200607/bts-grubundan-abddeki-irkcilik-karsiti-harekete-1-milyon-dolar-destek--1042205042.html

https://tr.sputniknews.com/20211209/twitter-turkiyenin-2021de-en-cok-konustugu-kisi-ve-konulari-acikladi-1051611201.html

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