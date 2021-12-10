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Twitter, 2021'de dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı
Twitter, 2021'de dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı
Sosyal medya platformu Twitter, 2021 yılında dünyada en çok konuşulan paylaşımları, en fazla retweet'lenen yorumları ve kullanıcılar arasında en popüler olan... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T16:31+0300
2021-12-10T16:38+0300
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Dünya 2021'e veda edip yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, online hizmet sunan teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları bu yılın özetini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor.En çok retweet'lenenler: Birinci sırada BTS varTwitter'ın yayınladığı 2021 paylaşımına göre, geçtiğimiz yılın en çok retweet'lenen Twitter paylaşımı, 998 bin retweet ile Güney Koreli müzik grubu BTS'ın "Asyalılara karşı nefrete son ver" etiketinin yer aldığı tweet oldu.BTS grubu, Mart ayında Atlanta'da 6'sı Asyalı kadın olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından söz konusu paylaşımı yapmıştı. Paylaşıma iliştirilen açıklamada BTS, şu ifadelere yer vermişti:En çok retweet'lenenler sıralamasında BTS'in bu paylaşımını, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu klübe gelişi sebebiyle kutlayan "Hoşgeldin Cristiano" paylaşımı ve BillBoard'un en çok dinlenen şarkılar listesinde BTS'in birinci sıraya yerleştiği tweet'i takip etti.En çok beğeni alanlar: Biden'ın seçim zaferi paylaşımıTwitter'da yılın en çok beğeni toplayan paylaşımı ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini kutlamak için attığı "Bu, Amerika'da yeni bir gün" yazılı tweeti' oldu.Biden'ı takip eden en çok beğenili paylaşımlar şöyle:- BTS üyesi Jungkook'un fotoğrafı- Facebook'un küresel çapta çöktüğü esnada Twitter'ın "Tam anlamıyla herkese merhaba" paylaşımıEski ABD Başkanı Barack Obama'nın Biden'ı tebrik ettiği, "Dostum Başkan Biden'a tebrikler. Şimdi senin zamanın" mesajı- ABD Başkan Yardımcısı Seçilen Kamala Harris'in göreve başlamaya hazır olduğunu dile getirdiği, "Hizmet etmeye hazırım" tweet'iTwitter'da en çok konuşulan filmler:Twitter'da en çok konuşulan televizyon programları:
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Twitter, 2021'de dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı

16:31 10.12.2021 (güncellendi: 16:38 10.12.2021)
© REUTERS / Brendan McDermidTwitter-logo
Twitter-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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Sosyal medya platformu Twitter, 2021 yılında dünyada en çok konuşulan paylaşımları, en fazla retweet'lenen yorumları ve kullanıcılar arasında en popüler olan film ve televizyon programlarını içeren bir özet yayınladı.
Dünya 2021'e veda edip yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, online hizmet sunan teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları bu yılın özetini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor.

En çok retweet'lenenler: Birinci sırada BTS var

Twitter'ın yayınladığı 2021 paylaşımına göre, geçtiğimiz yılın en çok retweet'lenen Twitter paylaşımı, 998 bin retweet ile Güney Koreli müzik grubu BTS'ın "Asyalılara karşı nefrete son ver" etiketinin yer aldığı tweet oldu.
BTS grubu, Mart ayında Atlanta'da 6'sı Asyalı kadın olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından söz konusu paylaşımı yapmıştı. Paylaşıma iliştirilen açıklamada BTS, şu ifadelere yer vermişti:
"Böyle bir nedenden dolayı nefrete ve şiddete maruz kalmanın acısını kelimelere dökemeyiz. Son birkaç haftada yaşanan olaylar karşısında kendi yaşadığımız deneyimler karşısında önemsiz kalıyor. Fakat bu deneyimler de, kendimizi güçsüz hissetmemize ve özgüvenimizi kırmaya yetti."
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En çok retweet'lenenler sıralamasında BTS'in bu paylaşımını, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu klübe gelişi sebebiyle kutlayan "Hoşgeldin Cristiano" paylaşımı ve BillBoard'un en çok dinlenen şarkılar listesinde BTS'in birinci sıraya yerleştiği tweet'i takip etti.

En çok beğeni alanlar: Biden'ın seçim zaferi paylaşımı

Twitter'da yılın en çok beğeni toplayan paylaşımı ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini kutlamak için attığı "Bu, Amerika'da yeni bir gün" yazılı tweeti' oldu.
Biden'ı takip eden en çok beğenili paylaşımlar şöyle:
- BTS üyesi Jungkook'un fotoğrafı
- Facebook'un küresel çapta çöktüğü esnada Twitter'ın "Tam anlamıyla herkese merhaba" paylaşımı
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Biden'ı tebrik ettiği, "Dostum Başkan Biden'a tebrikler. Şimdi senin zamanın" mesajı
- ABD Başkan Yardımcısı Seçilen Kamala Harris'in göreve başlamaya hazır olduğunu dile getirdiği, "Hizmet etmeye hazırım" tweet'i

Twitter'da en çok konuşulan filmler:

1.
Black Panther
2.
Godzilla vs Kong
3.
Zack Snyder’s Justice League
4.
The Suicide Squad (2021)
5.
Spider-Man: No Way Home
6.
Space Jam: A New Legacy
7.
Black Widow
8.
Dune (2021)
9.
Mortal Kombat (2021)
10.
Shrek

Twitter'da en çok konuşulan televizyon programları:

1.
Big Brother Brazil
2.
Jujutsu Kaisen
3.
Squid Game
4.
Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba
5.
Wandavision
6.
A Fazenda 13
7.
Tokyo Revengers
8.
In the Soop
9.
Sen Cal Kapimi
10.
Pui Pui Molcar
Twitter, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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Twitter, Türkiye'nin 2021'de en çok konuştuğu kişi ve konuları açıkladı
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