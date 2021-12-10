https://tr.sputniknews.com/20211210/ugur-sahin-ucuncu-doz-asinin-omicron-nedeniyle-uc-ay-sonra-yapilmasinda-fayda-var-1051636552.html

Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının, Omicron nedeniyle üç ay sonra yapılmasında fayda var

Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının, Omicron nedeniyle üç ay sonra yapılmasında fayda var

BioNTech kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin, koronavirüsün Omicron varyantının yayılması nedeniyle üçüncü doz destekleyici aşıyı daha erken olmaktan yana konuştu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T11:34+0300

2021-12-10T11:34+0300

2021-12-10T11:44+0300

koronavirüs

aşı

biontech

uğur şahin

üçüncü doz

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051356861_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cc17e462f9553ed9930ec0df3bab8880.jpg

Batı dünyasının en popüler Kovid aşısının geliştiricisi Uğur Şahin, koronavirüsün önceki varyantlarından daha bulaşıcı olduğu sanılan Omicron'la ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Der Spiegel'e konuşan BioNTech kurucusu ve CEO'su, Omicron'un yayılması karşısında destekleyici 3. doz aşıyı daha erken olmanın daha iyi koruma sağlayacağını söyledi. Uğur Şahin, "Omicron sözkonusu olduğunda, 2 dozun yeterli korumaya sahip tamamlanmış aşı olduğunu söyleyemeyiz. Omicron öngörüldüğü gibi yayılmaya devam ederse, güçlendirici 3. dozu 3 ay sonra olmayı önermek, bilimsel açıdan mantıklı olacaktır" dedi.BioNTech aşısıyla ilgili genel uygulama, 2 aşı dozundan 6 ay sonra 3. dozun yapılması yönünde. Ancak Britanya Omicron karşısında 3 ay içinde 3. doz uygulamasına geçmiş durumda. Başbakan Boris Johnson, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Kendimize belirlediğimiz hedef, ocak ayı sonuna kadar uygun olan herkese güçlendirici dozu sunmak" dedi.Kovid aşısı ortakları BioNTech ile Pfizer, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Omicron varyantına karşı yeterli koruma için ürettikleri aşının 3 dozunun gerekli olduğunu belirtmişti. Zira ilk laboratuvar verilerine göre, 2 doz, yeni keşfedilen varyanttan enfeksiyona karşı yeterli koruma sağlamadı. Ancak BioNTech ile Pfizer, 2 dozun en azından ağır hastalanmaya karşı koruma sağlamayı devam ettireceği görüşünde.Omicron'a uyarlanacak aşı, 4. doz olarak kullanılabilirBioNTech, Omicron'a uyarlanacak ve daha sonra muhtemelen 4. doz olarak kullanılabilecek bir aşı üzerinde çalışıyor."Tam üretime geçip geçmeyeceğimize henüz karar verilmedi. Şu anda çeşitli Omicron varyantları yolda ve hangisinin daha baskın çıkacağı ve dolayısıyla aşıda yer alacağı henüz belli değil" diyen Şahin, yeni bir aşının gerekli olup olmadığının netleşmesi için birkaç hafta daha geçmesi gerektiğini belirtti. Bugüne değinki hesaplar 2022'de en az 4 milyar doz aşı üretilmesi gerektiği yönündeydi. Şahin, "Şimdi daha fazlası olabilir mi diye düşüneceğiz" diye ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aşı, biontech , uğur şahin, üçüncü doz, omicron