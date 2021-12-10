https://tr.sputniknews.com/20211210/ukrayna-agit-heyetinin-ziyareti-sirasinda-donbassa-ates-acti-agit-kievin-ihlaline-tanik-oldu-1051630044.html

Ukrayna, AGİT heyetinin ziyareti sırasında Donbass'a ateş açtı: 'AGİT, Kiev'in ihlaline tanık oldu'

Ukrayna, AGİT heyetinin ziyareti sırasında Donbass'a ateş açtı: 'AGİT, Kiev'in ihlaline tanık oldu'

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Mark Etherington'un ziyareti sırasında Donbass'a ateş açtığını açıkladı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T01:34+0300

2021-12-10T01:34+0300

2021-12-10T01:34+0300

dünya

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

ziyaret

ukrayna ordusu

mark etherington

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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Mark Etherington'un ziyareti sırasında Donbass'a ateş açtığını ve Etherington'un Kiev'in ateşkes ihlaline bizzat tanıklık ettiğini duyurdu.Açıklama, Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Başkan Yardımcısı Eduard Basurin'den geldi.Ukrayna ordusunun özellikle Donetsk'in güneyindeki Bezımennoye köyüne bomba atarlarla ateş açtığını kaydeden Basurin, "Bu kışkırtıcı saldırı, AGİT Ukrayna Özel İzleme Misyonu Başkan Yardımcısı Mark Etherington'un misyonun diğer üyeleriyle birlikte Bezımennoye yakınlarında bulunduğu sırada 128'inci tugay militanları tarafından gerçekleştirildi. Böylece Ukraynalı militanlar, uluslararası gözlemcilerin hayatlarını tehlikeye attı" ifadelerini kullandı.Basurin, ateşkes ihlaline bizzat tanıklık eden AGİT temsilcilerinin Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarına bağlılık sözlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu çok yakından gördüklerini vurguladı.Basurin, AGİT Ukrayna Özel İzleme Misyonu'nun Ukrayna ordusunun bu saldırgan eylemlerine gereken tepkiyi vermesini beklediklerinin altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20211209/putin-donbassta-yasananlar-soykirimi-andiriyor-1051624117.html

donbass

ukrayna

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donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), ziyaret, ukrayna ordusu, mark etherington