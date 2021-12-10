Ukrayna lideri Zelenskiy: Donbass'la ilgili referandum yapılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda ülkenin doğusunda Donbass bölgesinde yaşanan krizi değerlendirdi.Zelenskiy, referandum olasılığıyla ilgili olarak, "Bu bir statü meselesi değil. Hayatımızda böyle bir şey olabilir. Bu, Donbass’a, Kırım’a yönelik olabilir. Genel olarak savaşı sona erdirmeye yönelik olabilir" ifadelerini kullandı.Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ayrı bir format veya doğrudan bir görüşmenin olabileceğini söyleyen Zelenskiy, “Bu konuda Avrupalı partnerlerimizin ve ABD’nin desteğini görüyorum” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede Donbass bölgesiyle ilgili referandumun yapılabileceğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda ülkenin doğusunda Donbass bölgesinde yaşanan krizi değerlendirdi.
Zelenskiy, referandum olasılığıyla ilgili olarak, "Bu bir statü meselesi değil. Hayatımızda böyle bir şey olabilir. Bu, Donbass’a, Kırım’a yönelik olabilir. Genel olarak savaşı sona erdirmeye yönelik olabilir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ayrı bir format veya doğrudan bir görüşmenin olabileceğini söyleyen Zelenskiy, “Bu konuda Avrupalı partnerlerimizin ve ABD’nin desteğini görüyorum” dedi.