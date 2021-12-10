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https://tr.sputniknews.com/20211210/ukraynali-muhalif-vekil-kiev-ve-batili-partnerleri-rusyaya-karsi-provokasyon-hazirliyor-1051644293.html
Ukraynalı muhalif vekil: Kiev ve Batılı partnerleri, Rusya'ya karşı provokasyon hazırlıyor
Ukraynalı muhalif vekil: Kiev ve Batılı partnerleri, Rusya'ya karşı provokasyon hazırlıyor
Ukrayna'da 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi vekili İlya Kiva, Kiev ve partnerlerinin Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığı yaptığını söyledi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T15:02+0300
2021-12-10T15:02+0300
dünya
rusya
ukrayna
ilya kiva
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ABD ve NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığına dair iddialarını giderek daha sık ve yüksek sesle ortaya atarken muhalif vekil Kiva, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya karşı provokasyon hazırladığını kamuoyuyla paylaştı.Telegram hesabından açıklama yapan Kiva, "Ukrayna'nın Batılı müttefikleri ABD ve İngiltere'yle birlikte Ocak ayı sonunda Rusya'ya karşı askeri provokasyonda bulunmak için hazırlık yaptığı giderek daha da aşikar hale geliyor" dedi.Ukrayna ve müttefiklerinin bu provokasyonla bir taşla iki kuş vurmaya çalışacağını belirten Kiva, "Batı, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak ve Kuzey Akım 2'yi engellemek için yeni bahane elde ederken Kiev yönetimi de, yine savaş yoluyla başarısızlıklarından, açlıktan ve soğuktan kurtulma fırsatı yakalayacak" ifadelerini kullandı.'Zelenskiy'i müzakere masasında bağışlanmak için pazarlık yaparken göreceğimize eminim'Söz konusu provokasyonun ilk aşamasının aktif şekilde başladığını ve bu bağlamda Ocak ayı sonunda olası Rus saldırganlığına ilişkin histerik bir propaganda yürütüldüğünü anlatan Kiva, "Rusya'nın bu tür senaryolara hazır olduğuna ve kısa süre içinde karşı önlemleri ve argümanları göreceğimize, bunun sonucunda da Zelenskiy'i müzakere masasında bağışlanmak için pazarlık yaparken göreceğimize eminim" öngörüsünde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların endişe yarattığını belirtmiş ve Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı olmadığını bir kez daha dile getirmişti. Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını defaatle dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/lavrov-kiev-karadenizdeki-provokasyonlarla-rus-saldirganligi-kurbani-goruntusu-vermeye-calisiyor-1050949836.html
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rusya, ukrayna, ilya kiva

Ukraynalı muhalif vekil: Kiev ve Batılı partnerleri, Rusya'ya karşı provokasyon hazırlıyor

15:02 10.12.2021
© REUTERSUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS
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Ukrayna'da 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi vekili İlya Kiva, Kiev ve partnerlerinin Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığı yaptığını söyledi.
ABD ve NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığına dair iddialarını giderek daha sık ve yüksek sesle ortaya atarken muhalif vekil Kiva, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya karşı provokasyon hazırladığını kamuoyuyla paylaştı.

Telegram hesabından açıklama yapan Kiva, "Ukrayna'nın Batılı müttefikleri ABD ve İngiltere'yle birlikte Ocak ayı sonunda Rusya'ya karşı askeri provokasyonda bulunmak için hazırlık yaptığı giderek daha da aşikar hale geliyor" dedi.

Ukrayna ve müttefiklerinin bu provokasyonla bir taşla iki kuş vurmaya çalışacağını belirten Kiva, "Batı, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak ve Kuzey Akım 2'yi engellemek için yeni bahane elde ederken Kiev yönetimi de, yine savaş yoluyla başarısızlıklarından, açlıktan ve soğuktan kurtulma fırsatı yakalayacak" ifadelerini kullandı.

'Zelenskiy'i müzakere masasında bağışlanmak için pazarlık yaparken göreceğimize eminim'

Söz konusu provokasyonun ilk aşamasının aktif şekilde başladığını ve bu bağlamda Ocak ayı sonunda olası Rus saldırganlığına ilişkin histerik bir propaganda yürütüldüğünü anlatan Kiva, "Rusya'nın bu tür senaryolara hazır olduğuna ve kısa süre içinde karşı önlemleri ve argümanları göreceğimize, bunun sonucunda da Zelenskiy'i müzakere masasında bağışlanmak için pazarlık yaparken göreceğimize eminim" öngörüsünde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların endişe yarattığını belirtmiş ve Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı olmadığını bir kez daha dile getirmişti. Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını defaatle dile getirmişti.
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