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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211210/unicredit-tcmbnin-faizi-gelecek-yilin-baslarinda-yuzde-12ye-indirmesini-bekliyor-1051653169.html
Unicredit, TCMB'nin faizi gelecek yılın başlarında yüzde 12'ye indirmesini bekliyor
Unicredit, TCMB'nin faizi gelecek yılın başlarında yüzde 12'ye indirmesini bekliyor
Kurum, TCMB'nin önümüzdeki hafta yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda ise 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T18:45+0300
2021-12-10T18:45+0300
ekonomi
tcmb
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Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kasım ayında TCMB’nin faiz indirimi için sınırlı alan kaldığına işaret etmesine rağmen ekonomik aktiviteyi desteklemek için ek faiz indirimleri yapmasını beklediklerini belirten Unicredit ekonomistleri, bu beklentilerde döviz piyasasına yapılan son müdahalelerin de etkili olduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/kavcioglu-faiz-indirimi-yapilmamasi-olasiligi-artti-1051474996.html
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tcmb, döviz

Unicredit, TCMB'nin faizi gelecek yılın başlarında yüzde 12'ye indirmesini bekliyor

18:45 10.12.2021
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Kurum, TCMB'nin önümüzdeki hafta yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda ise 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.
Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kasım ayında TCMB’nin faiz indirimi için sınırlı alan kaldığına işaret etmesine rağmen ekonomik aktiviteyi desteklemek için ek faiz indirimleri yapmasını beklediklerini belirten Unicredit ekonomistleri, bu beklentilerde döviz piyasasına yapılan son müdahalelerin de etkili olduğunu ifade etti.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Credit Suisse: TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 'Faiz indirimi yapılmama olasılığı arttı' dedi
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