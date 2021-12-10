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Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısının Omicron varyantına karşı etkili olmasını bekliyoruz
Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısının Omicron varyantına karşı etkili olmasını bekliyoruz
Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi Genel Müdürü, geliştirdikleri EpiVakKorona aşısının koronavirüsün Omicron varyantına karşı etkili olacağını, bunu yakın zamanda... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T14:59+0300
2021-12-10T14:59+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
vektör bilim merkezi
epivakkorona
omicron
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Koronavirüs ve başka bulaşıcı hastalıklarla mücadele konulu İkinci Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı çerçevesindeki oturumda konuşan i Vektor Bilim Merkezi’nin Genel Müdürü Rinat Maksyutov, “Aşının içerisindeki peptitler koronavirüsün mevcut varyantlarına karşı da dirençli ve etkili. Omicron varyantına karşı da aynı sonucu bekliyoruz. Uygulama ile bunu en yakın zamanda teyit edeceğiz” ifadelerini kullandı. Maksyutov, bu hafta başında Vektor Merkezi’nde yeni varyantın genom diziliminin yapıldığını, bunun yakın zamanda incelemelere başlanmasına olanak vereceğini söyledi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısı Ekim 2020’de tescil edilmişti.
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rusya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, vektör bilim merkezi, epivakkorona, omicron

Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısının Omicron varyantına karşı etkili olmasını bekliyoruz

14:59 10.12.2021
© Sputnik / Евгений БиятовEpiVakKorona - koronavirüs aşısı
EpiVakKorona - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi Genel Müdürü, geliştirdikleri EpiVakKorona aşısının koronavirüsün Omicron varyantına karşı etkili olacağını, bunu yakın zamanda teyit edeceklerini ifade etti.
Koronavirüs ve başka bulaşıcı hastalıklarla mücadele konulu İkinci Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı çerçevesindeki oturumda konuşan i Vektor Bilim Merkezi’nin Genel Müdürü Rinat Maksyutov, “Aşının içerisindeki peptitler koronavirüsün mevcut varyantlarına karşı da dirençli ve etkili. Omicron varyantına karşı da aynı sonucu bekliyoruz. Uygulama ile bunu en yakın zamanda teyit edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Maksyutov, bu hafta başında Vektor Merkezi’nde yeni varyantın genom diziliminin yapıldığını, bunun yakın zamanda incelemelere başlanmasına olanak vereceğini söyledi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısı Ekim 2020’de tescil edilmişti.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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