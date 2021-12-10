https://tr.sputniknews.com/20211210/vektor-merkezi-epivakkorona-asisinin-omicron-varyantina-karsi-etkili-olmasini-bekliyoruz---1051644162.html

Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısının Omicron varyantına karşı etkili olmasını bekliyoruz

Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısının Omicron varyantına karşı etkili olmasını bekliyoruz

Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi Genel Müdürü, geliştirdikleri EpiVakKorona aşısının koronavirüsün Omicron varyantına karşı etkili olacağını, bunu yakın zamanda... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T14:59+0300

2021-12-10T14:59+0300

2021-12-10T14:59+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

koronavirüs aşısı

vektör bilim merkezi

epivakkorona

omicron

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Koronavirüs ve başka bulaşıcı hastalıklarla mücadele konulu İkinci Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı çerçevesindeki oturumda konuşan i Vektor Bilim Merkezi’nin Genel Müdürü Rinat Maksyutov, “Aşının içerisindeki peptitler koronavirüsün mevcut varyantlarına karşı da dirençli ve etkili. Omicron varyantına karşı da aynı sonucu bekliyoruz. Uygulama ile bunu en yakın zamanda teyit edeceğiz” ifadelerini kullandı. Maksyutov, bu hafta başında Vektor Merkezi’nde yeni varyantın genom diziliminin yapıldığını, bunun yakın zamanda incelemelere başlanmasına olanak vereceğini söyledi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısı Ekim 2020’de tescil edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211210/dunyada-yaklasik-200-milyon-doz-sputnik-v-asisi-kullanildi--1051639701.html

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rusya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, vektör bilim merkezi, epivakkorona, omicron