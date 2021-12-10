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Vietnam'da tarihi an: Turistik kent Hoi An kedi ve köpek tüketimini yasaklıyor
© DHAİki köpek cinsi daha 'tehlike arz eden köpek ırkları' olarak belirlendi
© DHA
Her yıl yaklaşık 5 milyon kedi ve köpeğin gıda olarak tüketildiği Vietnam'ın turistik merkezlerinden Hoi An'daki yetkililer, kedi ve köpek satışını kademeli olarak yasaklayacaklarını duyurdu. Hayvan hakları savunucuları ülkede bir ilk olan bu adımı 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi.
Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın popüler turistik şehri Hoi An'da yetkililer, bugün yaptığı açıklamada yenilmek üzere kedi, köpek eti satışını ve tüketimini kademeli olarak yasaklayacaklarını duyurdu.
Aynı zamanda Dünya Mirası listesinde bulunan bu liman kentinde yetkililer, hayvan hakları grubu Four Paws International ile kedi, köpek satışını ve tüketimini aşamalı olarak durdurma sözü veren bir anlaşma imzaladı ve ülkede bir imza atmış oldu.
Aynı zamanda Dünya Mirası listesinde bulunan bu liman kentinde yetkililer, hayvan hakları grubu Four Paws International ile kedi, köpek satışını ve tüketimini aşamalı olarak durdurma sözü veren bir anlaşma imzaladı ve ülkede bir imza atmış oldu.
Hoi An became the first locality in #Vietnam to commit to no dog and cat meat w/ @fourpawsint's help starting end 2021 and go on for two years. It's curious to see how this will be monitored and will become when the commitment expires. Photo credit gov FB.https://t.co/yc0yStKzvc pic.twitter.com/oyIZGtI4Eh— Sen Nguyen (@findingsen) December 10, 2021
Çin'den sonra en yüksek kedi ve köpek eti pişiren Vietnam'da her yıl yaklaşık 5 milyon hayvan, gıda olarak tüketiliyor. Vietnam'da kedi ve köpek yeme alışkanlığının 'kötü şansı' ortadan kaldıracağına inanılıyor.
12 Eylül 2018, 12:58
Belediye Başkan Yardımcısı Nguyen The Hung, "Kuduzu ortadan kaldırmak, köpek ve kedi eti ticaretinin aşamalı olarak durdurarak kenti turizm için önde gelen bir destinasyon haline getirmek ve hayvanların huzurunu sağlamak istiyoruz" dedi.
Four Paws International'dan Julie Sanders de yaptığı açıklamada bunun Vietnam için tarihi bir an olduğunu ve diğer kentler için de örnek teşkil edebileceğini ifade etti.
Hayvan hakları grubu tarafından bu yıl yaptırılan ulusal bir ankete göre, ankete katılan 600 Vietnamlı'nın yalnızca yüzde 6.3'ünün dört patili canlıları (kedi, köpek, tilki vb.) tükettiğini ve yüzde 88'inin bu yasağı desteklediğini ortaya koydu.
Aynı çalışmaya göre, kişinin ekonomik geliri artıkça kedi ve köpek etinden uzak kaldıkları belirtildi.
Four Paws International'dan Julie Sanders de yaptığı açıklamada bunun Vietnam için tarihi bir an olduğunu ve diğer kentler için de örnek teşkil edebileceğini ifade etti.
Hayvan hakları grubu tarafından bu yıl yaptırılan ulusal bir ankete göre, ankete katılan 600 Vietnamlı'nın yalnızca yüzde 6.3'ünün dört patili canlıları (kedi, köpek, tilki vb.) tükettiğini ve yüzde 88'inin bu yasağı desteklediğini ortaya koydu.
Aynı çalışmaya göre, kişinin ekonomik geliri artıkça kedi ve köpek etinden uzak kaldıkları belirtildi.
Authorities in Hoi An have signed a deal with animal rights group Four Paws International promising to phase out sales and consumption of cat and dog meat.#MalaysiaNow #MNow #MNowNews #vietnamese #FourPawsInternational #Chinahttps://t.co/OzjxGKqadS— MalaysiaNow (@MNowNews) December 10, 2021