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https://tr.sputniknews.com/20211210/vietnamda-tarihi-an-turistik-kent-hoi-an-kedi-ve-kopek-tuketimini-yasakliyor-1051642487.html
Vietnam'da tarihi an: Turistik kent Hoi An kedi ve köpek tüketimini yasaklıyor
Vietnam'da tarihi an: Turistik kent Hoi An kedi ve köpek tüketimini yasaklıyor
Her yıl yaklaşık 5 milyon kedi ve köpeğin gıda olarak tüketildiği Vietnam'ın turistik merkezlerinden Hoi An'daki yetkililer, kedi ve köpek satışını kademeli... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T14:19+0300
2021-12-10T14:19+0300
dünya
vietnam
kedi
köpek
hanoi
hayvan hakları
et
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Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın popüler turistik şehri Hoi An'da yetkililer, bugün yaptığı açıklamada yenilmek üzere kedi, köpek eti satışını ve tüketimini kademeli olarak yasaklayacaklarını duyurdu.Aynı zamanda Dünya Mirası listesinde bulunan bu liman kentinde yetkililer, hayvan hakları grubu Four Paws International ile kedi, köpek satışını ve tüketimini aşamalı olarak durdurma sözü veren bir anlaşma imzaladı ve ülkede bir imza atmış oldu.Çin'den sonra en yüksek kedi ve köpek eti pişiren Vietnam'da her yıl yaklaşık 5 milyon hayvan, gıda olarak tüketiliyor. Vietnam'da kedi ve köpek yeme alışkanlığının 'kötü şansı' ortadan kaldıracağına inanılıyor.Belediye Başkan Yardımcısı Nguyen The Hung, "Kuduzu ortadan kaldırmak, köpek ve kedi eti ticaretinin aşamalı olarak durdurarak kenti turizm için önde gelen bir destinasyon haline getirmek ve hayvanların huzurunu sağlamak istiyoruz" dedi.Four Paws International'dan Julie Sanders de yaptığı açıklamada bunun Vietnam için tarihi bir an olduğunu ve diğer kentler için de örnek teşkil edebileceğini ifade etti.Hayvan hakları grubu tarafından bu yıl yaptırılan ulusal bir ankete göre, ankete katılan 600 Vietnamlı'nın yalnızca yüzde 6.3'ünün dört patili canlıları (kedi, köpek, tilki vb.) tükettiğini ve yüzde 88'inin bu yasağı desteklediğini ortaya koydu. Aynı çalışmaya göre, kişinin ekonomik geliri artıkça kedi ve köpek etinden uzak kaldıkları belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20180912/vietnam-hanoi-kopek-et-yemek-yasak-1035161292.html
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vietnam, kedi, köpek, hanoi, hayvan hakları, et

Vietnam'da tarihi an: Turistik kent Hoi An kedi ve köpek tüketimini yasaklıyor

14:19 10.12.2021
© DHAİki köpek cinsi daha 'tehlike arz eden köpek ırkları' olarak belirlendi
İki köpek cinsi daha 'tehlike arz eden köpek ırkları' olarak belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© DHA
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Her yıl yaklaşık 5 milyon kedi ve köpeğin gıda olarak tüketildiği Vietnam'ın turistik merkezlerinden Hoi An'daki yetkililer, kedi ve köpek satışını kademeli olarak yasaklayacaklarını duyurdu. Hayvan hakları savunucuları ülkede bir ilk olan bu adımı 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi.
Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın popüler turistik şehri Hoi An'da yetkililer, bugün yaptığı açıklamada yenilmek üzere kedi, köpek eti satışını ve tüketimini kademeli olarak yasaklayacaklarını duyurdu.

Aynı zamanda Dünya Mirası listesinde bulunan bu liman kentinde yetkililer, hayvan hakları grubu Four Paws International ile kedi, köpek satışını ve tüketimini aşamalı olarak durdurma sözü veren bir anlaşma imzaladı ve ülkede bir imza atmış oldu.
Çin'den sonra en yüksek kedi ve köpek eti pişiren Vietnam'da her yıl yaklaşık 5 milyon hayvan, gıda olarak tüketiliyor. Vietnam'da kedi ve köpek yeme alışkanlığının 'kötü şansı' ortadan kaldıracağına inanılıyor.
köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2018
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Vietnam, başkent Hanoi sakinlerinden köpek eti yememelerini istedi
12 Eylül 2018, 12:58
Belediye Başkan Yardımcısı Nguyen The Hung, "Kuduzu ortadan kaldırmak, köpek ve kedi eti ticaretinin aşamalı olarak durdurarak kenti turizm için önde gelen bir destinasyon haline getirmek ve hayvanların huzurunu sağlamak istiyoruz" dedi.

Four Paws International'dan Julie Sanders de yaptığı açıklamada bunun Vietnam için tarihi bir an olduğunu ve diğer kentler için de örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

Hayvan hakları grubu tarafından bu yıl yaptırılan ulusal bir ankete göre, ankete katılan 600 Vietnamlı'nın yalnızca yüzde 6.3'ünün dört patili canlıları (kedi, köpek, tilki vb.) tükettiğini ve yüzde 88'inin bu yasağı desteklediğini ortaya koydu.

Aynı çalışmaya göre, kişinin ekonomik geliri artıkça kedi ve köpek etinden uzak kaldıkları belirtildi.
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