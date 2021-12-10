https://tr.sputniknews.com/20211210/volkswagenin-arac-teslimati-cip-krizi-etkisiyle-kasimda-yuzde-315-geriledi-1051651411.html

Volkswagen'in araç teslimatı, çip krizi etkisiyle Kasım'da yüzde 31.5 geriledi

Volkswagen'in araç teslimatı, çip krizi etkisiyle Kasım'da yüzde 31.5 geriledi

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T17:47+0300

2021-12-10T17:47+0300

2021-12-10T17:48+0300

ekonomi

türkiye

araba

teslim

otomobil

araç

satış

volkswagen (vw)

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Buna göre, grubun Kasım'da araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin’deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1.7 düşerek 8.17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedefliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211208/volkswagen-turkiyedeki-fiyat-listelerini-guncelledi-1051579018.html

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türkiye, araba, teslim, otomobil, araç, satış, volkswagen (vw)