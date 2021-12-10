https://tr.sputniknews.com/20211210/volkswagenin-arac-teslimati-cip-krizi-etkisiyle-kasimda-yuzde-315-geriledi-1051651411.html
Volkswagen'in araç teslimatı, çip krizi etkisiyle Kasım'da yüzde 31.5 geriledi
Volkswagen'in araç teslimatı, çip krizi etkisiyle Kasım'da yüzde 31.5 geriledi
Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T17:47+0300
2021-12-10T17:47+0300
2021-12-10T17:48+0300
ekonomi
türkiye
araba
teslim
otomobil
araç
satış
volkswagen (vw)
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Buna göre, grubun Kasım'da araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin’deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1.7 düşerek 8.17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedefliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211208/volkswagen-turkiyedeki-fiyat-listelerini-guncelledi-1051579018.html
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türkiye, araba, teslim, otomobil, araç, satış, volkswagen (vw)
Volkswagen'in araç teslimatı, çip krizi etkisiyle Kasım'da yüzde 31.5 geriledi
17:47 10.12.2021 (güncellendi: 17:48 10.12.2021)
Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat rakamlarını duyurdu.
Buna göre, grubun Kasım'da araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.
Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin’deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.
Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1.7 düşerek 8.17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedefliyor.