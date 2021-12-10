https://tr.sputniknews.com/20211210/yeni-safak-yazari-uzun-adamin-arkasina-siginip-banka-hesaplarini-doldurdunuz-1051640782.html
Yeni Şafak yazarı: Uzun Adam’ın arkasına sığınıp banka hesaplarını doldurdunuz
Yeni Şafak yazarı: Uzun Adam’ın arkasına sığınıp banka hesaplarını doldurdunuz
Şafak yazarı Hasan Öztürk, 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde zenginleşen güç ve mevki sahibi olanların şu anda sessiz ve suskun olduğunu yazdı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T13:10+0300
2021-12-10T13:10+0300
2021-12-10T13:08+0300
politika
yeni şafak
işadamı
ekonomi
hasan öztürk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bize Ömerler lazım”, “Milletin efendisi değil hizmetkarıyız” ve “Yaptıklarımızı, her platformda anlatacağız” sözlerine yer veren Öztürk, "Son 20 yılda elde edilen a’dan z’ye tüm kazanımlardan pay aldığı halde, hiç olmazsa yönünü belli etmek için bile söz söyleyemeyenlere sözümüz var. Suskunlar. Sessizle" dedi.“Uzun Adam’ın uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz” diyen Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:"Makam arabalarına bindiniz.Makam koltuklarına oturdunuz.Emrinize binlerce bürokrat.Binlerce memur.Binlerce işçi verildi.Kamunun imkanları sunuldu.Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz.Bütün bunları bir adamın arkasına sığınarak yaptınız.Ona laf söyleyene bir çift söz söyleyemediniz.Söyleyemezsiniz.Lüks arabalara bindiniz.Her köşeye bir gökdelen diktiniz.Zenginleşip palazlandınız.Banka hesaplarına dolarları, euroları, doldurdunuz.Dünyalıkta sınır tanımadınız.Emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız.Süfli duygulara kapıldınız.Bütün bunları bir adam’ın arkasına sığınıp yaptınız.Onun uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz.Söyleyemezsiniz."
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yeni şafak, işadamı, ekonomi, hasan öztürk
Yeni Şafak yazarı: Uzun Adam’ın arkasına sığınıp banka hesaplarını doldurdunuz
Şafak yazarı Hasan Öztürk, 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde zenginleşen güç ve mevki sahibi olanların şu anda sessiz ve suskun olduğunu yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bize Ömerler lazım”, “Milletin efendisi değil hizmetkarıyız” ve “Yaptıklarımızı, her platformda anlatacağız” sözlerine yer veren Öztürk, "Son 20 yılda elde edilen a’dan z’ye tüm kazanımlardan pay aldığı halde, hiç olmazsa yönünü belli etmek için bile söz söyleyemeyenlere sözümüz var. Suskunlar. Sessizle" dedi.
“Uzun Adam’ın uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz”
diyen Öztürk'ün yazısının
ilgili kısmı şu şekilde:
"Makam arabalarına bindiniz.
Makam koltuklarına oturdunuz.
Emrinize binlerce bürokrat.
Kamunun imkanları sunuldu.
Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz.
Bütün bunları bir adamın arkasına sığınarak yaptınız.
Ona laf söyleyene bir çift söz söyleyemediniz.
Her köşeye bir gökdelen diktiniz.
Zenginleşip palazlandınız.
Banka hesaplarına dolarları, euroları, doldurdunuz.
Dünyalıkta sınır tanımadınız.
Emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız.
Süfli duygulara kapıldınız.
Bütün bunları bir adam’ın arkasına sığınıp yaptınız.
Onun uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz.