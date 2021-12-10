https://tr.sputniknews.com/20211210/zelenskiy-ile-biden-donbassi-gorustu-1051629153.html
Zelenskiy ile Biden, Donbass'ı görüştü
Zelenskiy ile Biden, Donbass'ı görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde Donbass ihtilafını ele aldı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:57+0300
2021-12-10T00:57+0300
2021-12-10T00:57+0300
dünya
rusya
donbass
ukrayna
joe biden
görüşme
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmede Donbass ihtilafı konuşuldu.Tarafların Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin sonuçlarını değerlendirdiği görüşmede Zelenskiy, Biden'a, desteğinden ötürü teşekkür etti.Zelenskiy'in Donbass'ta barışçıl çözüme bağlılığını yinelediği ifade edilen açıklamada, tarafların sonraki adımlar için pozisyonlarını bu yönde koordine ettikleri belirtildi.Görüşmede Zelenskiy, barış görüşmelerini sürdürek için önerileri olduğuna ve farklı formatlarda bunları tartışmaya hazır olduklarını ifade etti.Görüşmede Zelenskiy, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesini enerji ve güvenlik garantileri açısından değerlendirdiklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211128/kremlin-rusyanin-birilerine-saldirmak-niyetinde-oldugu-iddialari-dayanaktan-yoksun-1051231406.html
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rusya, donbass, ukrayna, joe biden, görüşme, vladimir zelenskiy
Zelenskiy ile Biden, Donbass'ı görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde Donbass ihtilafını ele aldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmede Donbass ihtilafı konuşuldu.
Tarafların Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin
sonuçlarını değerlendirdiği görüşmede Zelenskiy, Biden'a, desteğinden ötürü teşekkür etti.
Zelenskiy'in Donbass'ta barışçıl çözüme bağlılığını yinelediği ifade edilen açıklamada, tarafların sonraki adımlar için pozisyonlarını bu yönde koordine ettikleri belirtildi.
Görüşmede Zelenskiy, barış görüşmelerini sürdürek için önerileri olduğuna ve farklı formatlarda bunları tartışmaya hazır olduklarını ifade etti.
Görüşmede Zelenskiy, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesini enerji ve güvenlik garantileri açısından değerlendirdiklerini kaydetti.