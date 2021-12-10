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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211210/zeytinyagi-ureticisi-bir-sonraki-yil-icin-maliyet-ongorusu-yapamiyoruz-1051658325.html
Zeytinyağı üreticisi: Bir sonraki yıl için maliyet öngörüsü yapamıyoruz
Zeytinyağı üreticisi: Bir sonraki yıl için maliyet öngörüsü yapamıyoruz
Zeytinyağı fiyatları 1 ayda rekor kırarken Ayvalık’ta zeytinyağı üreten Özgür Üzden, "Toptan satışı durduruk çünkü 1 yıl boyunca yaptığımız maliyetler zaten... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T22:19+0300
2021-12-10T22:19+0300
akşam postasi
ayvalık
zam
zeytinyağı
fiyat
rekor
üretici
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Zeytinyağı fiyatları 1 ayda rekor kırdı, yıllık artış yüzde 100'u buldu. Ayvalık’ta zeytinyağı üreten Özgür Üzden, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na üreticinin durumunu anlattı.Üzden, "Yıl içerisinde artan maliyetler zaten mevcuttu ama son dönemde sürekli her şeye zam geldi. Bu ürün 3 ay üretilir. Sonrasında stoklanarak satışının yapılması için beklemesi gereken zirai bir ürün. 1 yıl boyunca yaptığımız maliyetler zaten keskin bir şekilde ürüne yansımışken biz de hala süren ekstra süren fiyat artışları sebebiyle bir sonraki yıl, yerine koyabileceğimiz maliyet öngörüsünde bulunamıyoruz" ifadelerini kullandı."Bu yıl 10 birim ürün ürettiyseniz bir sonraki sene de yerine 10 ürün koyabilmelisiniz ki işletmelerin sürdürülebilirliği devam edebilsin" diyen Üzden, şunları söyledi:"Ben geçen sene 10 birim ürün üretip koyduysam bu sene aynı işletme sermayesiyle 5 birim üretip yerine koyabildim. Bu sene de 5 birimin yarısını yaparsam seneye işletmemiz batmış olur. Tedarik zinciri bir kere kırıldığı zaman büyük sorunlar oraya çıkar kaldı ki gıda tedariki gibi stratejik bir konuda tedarik zinciri kırıldıysa daha da büyük problemler ortaya çıkar. Bu şekilde devam ettiği sürece ileriki zamanlarda gıdaya erişilebilirlikte problem olabileceğini öngörüyoruz. Stok problemi her üründe olmayabilir ama şu anki artan maliyet ve fiyat sebebiyle adil ve ulaşılabilir fiyat oluşmaması sebebiyle vatandaşların alım gücünün bir yerde tıkanmaya başlayacağını ve doğru ve temiz gıdaya ulaşmalarında sıkıntı yaşayacaklarını öngörüyoruz."Zeytin fiyatında yüzde 100 artışGübrenin fiyatının yıl içinde yüzde 400, amonyum nitratın fiyatının yüzde 370 artış kaydettiğini anımsatan Üzden, şöyle devam etti:"Mazot fiyatlarının artması bizi aynı zamanda dolaylı yoldan da etkilemiş oluyor çünkü lojistik ve sevkiyat giderlerimiz artmış oluyor. Geçen sene 3.50'den işlem gören yağlık zeytin şuanda 7.25 liradan işlem görüyor. Tariş’in sezon ortasında açıklamış olduğu fiyattan sonra fiyat iki kez revize edildi. Geçen seneki son işlem gören toptan zeytin yağ fiyatları 28 lira civarındaydı şimdi 45 lira civarında. Bu zaman kadar böyle bir şey hiç görmemiştik. Bizim gibi küçük işletmecileri stokçulukla suçlamadan önce başka taraflara da bakıyorlar mı merak ediyorum. Ambalaj için kolicilerimizi arıyoruz koli yapacak kağıt tedarikinde olduklarını söylüyorlar. Bu kadar oynak bir fiyat zemininde ürettiğimiz ürünün yerine nasıl koyabileceğimiz ön göremiyoruz. Bu yüzden de toptan satışlarımızı durdurduk. Sattığım ürünü yerine koyamadıktan sonra işletme sermayesini eritmiş oluyoruz ve maalesef işletmeler battığında tekrardan yerine kolay gelen emekler değil."
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ayvalık, zam, zeytinyağı, fiyat, rekor, üretici

Zeytinyağı üreticisi: Bir sonraki yıl için maliyet öngörüsü yapamıyoruz

22:19 10.12.2021
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Zeytinyağı fiyatları 1 ayda rekor kırarken Ayvalık’ta zeytinyağı üreten Özgür Üzden, "Toptan satışı durduruk çünkü 1 yıl boyunca yaptığımız maliyetler zaten keskin bir şekilde ürüne yansımışken biz de hala süren ekstra süren fiyat artışları sebebiyle bir sonraki yıl, yerine koyabileceğimiz maliyet öngörüsünde bulunamıyoruz" dedi.
Zeytinyağı fiyatları 1 ayda rekor kırdı, yıllık artış yüzde 100'u buldu. Ayvalık’ta zeytinyağı üreten Özgür Üzden, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na üreticinin durumunu anlattı.
Üzden, "Yıl içerisinde artan maliyetler zaten mevcuttu ama son dönemde sürekli her şeye zam geldi. Bu ürün 3 ay üretilir. Sonrasında stoklanarak satışının yapılması için beklemesi gereken zirai bir ürün. 1 yıl boyunca yaptığımız maliyetler zaten keskin bir şekilde ürüne yansımışken biz de hala süren ekstra süren fiyat artışları sebebiyle bir sonraki yıl, yerine koyabileceğimiz maliyet öngörüsünde bulunamıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bu yıl 10 birim ürün ürettiyseniz bir sonraki sene de yerine 10 ürün koyabilmelisiniz ki işletmelerin sürdürülebilirliği devam edebilsin" diyen Üzden, şunları söyledi:
"Ben geçen sene 10 birim ürün üretip koyduysam bu sene aynı işletme sermayesiyle 5 birim üretip yerine koyabildim. Bu sene de 5 birimin yarısını yaparsam seneye işletmemiz batmış olur. Tedarik zinciri bir kere kırıldığı zaman büyük sorunlar oraya çıkar kaldı ki gıda tedariki gibi stratejik bir konuda tedarik zinciri kırıldıysa daha da büyük problemler ortaya çıkar. Bu şekilde devam ettiği sürece ileriki zamanlarda gıdaya erişilebilirlikte problem olabileceğini öngörüyoruz. Stok problemi her üründe olmayabilir ama şu anki artan maliyet ve fiyat sebebiyle adil ve ulaşılabilir fiyat oluşmaması sebebiyle vatandaşların alım gücünün bir yerde tıkanmaya başlayacağını ve doğru ve temiz gıdaya ulaşmalarında sıkıntı yaşayacaklarını öngörüyoruz."

Zeytin fiyatında yüzde 100 artış

Gübrenin fiyatının yıl içinde yüzde 400, amonyum nitratın fiyatının yüzde 370 artış kaydettiğini anımsatan Üzden, şöyle devam etti:
"Mazot fiyatlarının artması bizi aynı zamanda dolaylı yoldan da etkilemiş oluyor çünkü lojistik ve sevkiyat giderlerimiz artmış oluyor. Geçen sene 3.50'den işlem gören yağlık zeytin şuanda 7.25 liradan işlem görüyor. Tariş’in sezon ortasında açıklamış olduğu fiyattan sonra fiyat iki kez revize edildi. Geçen seneki son işlem gören toptan zeytin yağ fiyatları 28 lira civarındaydı şimdi 45 lira civarında. Bu zaman kadar böyle bir şey hiç görmemiştik. Bizim gibi küçük işletmecileri stokçulukla suçlamadan önce başka taraflara da bakıyorlar mı merak ediyorum. Ambalaj için kolicilerimizi arıyoruz koli yapacak kağıt tedarikinde olduklarını söylüyorlar. Bu kadar oynak bir fiyat zemininde ürettiğimiz ürünün yerine nasıl koyabileceğimiz ön göremiyoruz. Bu yüzden de toptan satışlarımızı durdurduk. Sattığım ürünü yerine koyamadıktan sonra işletme sermayesini eritmiş oluyoruz ve maalesef işletmeler battığında tekrardan yerine kolay gelen emekler değil."
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