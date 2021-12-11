Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211211/5-yeni-turistik-ekspres-geliyor-1051665469.html
5 yeni turistik ekspres geliyor
5 yeni turistik ekspres geliyor
Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmaya hazırlanırken, beş yeni turistik ekspres daha devreye girecek. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T09:54+0300
2021-12-11T09:54+0300
türkiye
turizm
turistik ekspres
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103759/34/1037593493_0:0:1943:1093_1920x0_80_0_0_f6d92c498406fc79388259650102fd31.jpg
Bu kapsamda Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte, Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlâna Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi, turistik rotalara dâhil olacak.Öte yandan, Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık’ta yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan 15 Aralık çarşamba, Kars’tan ise 17 Aralık cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan 22.20’de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/dogu-ekspresi-seferleri-haftada-2-defa-duzenlenecek-1050964488.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103759/34/1037593493_157:0:1614:1093_1920x0_80_0_0_e64f13eb75851d23ae51e8dc2abebdfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turizm, turistik ekspres

5 yeni turistik ekspres geliyor

09:54 11.12.2021
© TwitterDoğu Ekspresi
Doğu Ekspresi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Twitter
Abone ol
Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmaya hazırlanırken, beş yeni turistik ekspres daha devreye girecek.
Bu kapsamda Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte, Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlâna Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi, turistik rotalara dâhil olacak.
Öte yandan, Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık’ta yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan 15 Aralık çarşamba, Kars’tan ise 17 Aralık cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan 22.20’de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.
Doğu Ekspresi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
TÜRKİYE
Doğu Ekspresi seferleri haftada 2 defa düzenlenecek
19 Kasım, 14:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce