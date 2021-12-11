https://tr.sputniknews.com/20211211/5-yeni-turistik-ekspres-geliyor-1051665469.html

5 yeni turistik ekspres geliyor

5 yeni turistik ekspres geliyor

Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmaya hazırlanırken, beş yeni turistik ekspres daha devreye girecek. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T09:54+0300

2021-12-11T09:54+0300

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türkiye

turizm

turistik ekspres

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Bu kapsamda Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte, Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlâna Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi, turistik rotalara dâhil olacak.Öte yandan, Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık’ta yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan 15 Aralık çarşamba, Kars’tan ise 17 Aralık cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan 22.20’de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211119/dogu-ekspresi-seferleri-haftada-2-defa-duzenlenecek-1050964488.html

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turizm, turistik ekspres