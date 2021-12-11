https://tr.sputniknews.com/20211211/abd-ukraynaya-200-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tedarikini-askiya-aldi-1051678560.html
ABD, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım tedarikini askıya aldı
ABD, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım tedarikini askıya aldı
ABD, Ukrayna'ya hazırlanan 200 milyon dolarlık askeri yardım paketinin tedarikini askıya aldı. Karar, durumun diplomatik olarak çözülmesine katkıda bulunmayı... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T23:49+0300
2021-12-11T23:49+0300
2021-12-11T23:49+0300
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NBC televizyonu, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde ABD’nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım paketi hazırladığını, fakat tedarik sürecini askıya aldığını bildirdi.Habere göre yardım, Kiev’in yakarışlarına ve bazı ABD’li karar alıcılarının çağrılarına rağmen askıya alındı. Bu karar, ABD yönetimi tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki duruma diplomatik çözüm bulunması için zaman tanımak ve gerilimi düşürmek için alındı.NBC’ye konuşan kaynakların aktardığı bilgiye göre bu girişim, 3-4 haftadır ABD Başkanı’nın masasında. Joe Biden'ın geçen hafta paketi onaylaması ve yeni destek önlemlerini duyurması gerekiyordu, ancak Beyaz Saray şimdilik nihai kararı ileri bir tarihe erteledi.Ukrayna yönetiminin konuya ilişkin tutumundan haberdar olan kaynak, Kiev’in yardımın askıya alınmasının nedenini anlamadığını, zira Ukraynalı yetkililerin daha bir ay önce ABD’den teçhizat talep ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını anlattı.Haberde yeni önlem paketinin neleri içerdiği netleştirilmezken kaynaklar, Ukrayna'nın ABD'den hava savunma sistemleri, gemisavar füzeleri, Javelin tanksavar sistemleri, radar sistemleri ve diğer teçhizatlarının yanı sıra ilaç talep ettiğini açıkladı.NBC kaynaklarının verdiği bilgiye göre Amerikan yönetimi aynı zamanda, Rusya’nın saldırması durumunda genişletilmiş paket te dahil olmak suretiyle Ukrayna’ya farklı askeri yardım önlemlerinin üzerinde çalışıyor.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçen salı günü Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rusya’nın saldırması durumunda ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımının genişletileceği konusunda uyardığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/ukrayna-lideri-zelenskiy-donbassla-ilgili-referandum-yapilabilir-1051657935.html
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ABD, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım tedarikini askıya aldı
ABD, Ukrayna'ya hazırlanan 200 milyon dolarlık askeri yardım paketinin tedarikini askıya aldı. Karar, durumun diplomatik olarak çözülmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. ABD yönetimi aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda genişletilmiş askeri yardım paketi üzerinde duruyor.
NBC televizyonu, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde ABD’nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım paketi hazırladığını, fakat tedarik sürecini askıya aldığını bildirdi.
Habere göre yardım, Kiev’in yakarışlarına ve bazı ABD’li karar alıcılarının çağrılarına rağmen askıya alındı. Bu karar, ABD yönetimi tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki duruma diplomatik çözüm bulunması için zaman tanımak ve gerilimi düşürmek için alındı.
NBC’ye konuşan kaynakların aktardığı bilgiye göre bu girişim, 3-4 haftadır ABD Başkanı’nın masasında. Joe Biden'ın geçen hafta paketi onaylaması ve yeni destek önlemlerini duyurması gerekiyordu, ancak Beyaz Saray şimdilik nihai kararı ileri bir tarihe erteledi.
Ukrayna yönetiminin konuya ilişkin tutumundan haberdar olan kaynak, Kiev’in yardımın askıya alınmasının nedenini anlamadığını, zira Ukraynalı yetkililerin daha bir ay önce ABD’den teçhizat talep ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını anlattı.
Haberde yeni önlem paketinin neleri içerdiği netleştirilmezken kaynaklar, Ukrayna'nın ABD'den hava savunma sistemleri, gemisavar füzeleri, Javelin tanksavar sistemleri, radar sistemleri ve diğer teçhizatlarının yanı sıra ilaç talep ettiğini açıkladı.
NBC kaynaklarının verdiği bilgiye göre Amerikan yönetimi aynı zamanda, Rusya’nın saldırması durumunda genişletilmiş paket te dahil olmak suretiyle Ukrayna’ya farklı askeri yardım önlemlerinin üzerinde çalışıyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçen salı günü Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rusya’nın saldırması durumunda ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımının genişletileceği konusunda uyardığını açıklamıştı.