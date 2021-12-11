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ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü
ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü
ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali, kasırga nedeniyle en az 50 kişinin ölmüş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T13:28+0300
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dünya
abd
kasırga
haberler
kentucky
fırtına
arkansas
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ABD'nin ortabatı ve güney eyaletleri fırtınaya teslim oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle ölü sayısının 50'yi geçtiği bildiriliyor.Ölü sayısına dair açıklamayı Kentucky Valisi yaptı. Washington Post'un aktardığına göre Vali, "Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı büyük ihtimalle 50'yi geçti" dedi.Tennessee, Arkansas, Missouri ve Illınois, fırtınanın vurduğu eyaletler.Illinois'de e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çöktü, depoda mahsur kalanlar oldu.Arkansas'ta çıkan hortum 90 kişilik bir bakımevindeyse yıkıma yol açtı.Bakımevinde en az bir kişinin öldüğü, binanın bodrumunda mahsur kalan 20 kişinin de acil yardım ekiplerinin çabasıyla kurtarıldığı açıklandı.Tennessee eyaletinde fırtınaya bağlı nedenlerle ölenler olduğu belirtiliyor.
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abd, kasırga, haberler, kentucky, fırtına, arkansas

ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü

13:28 11.12.2021 (güncellendi: 13:45 11.12.2021)
© AAABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü
ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
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ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali, kasırga nedeniyle en az 50 kişinin ölmüş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı.
ABD'nin ortabatı ve güney eyaletleri fırtınaya teslim oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle ölü sayısının 50'yi geçtiği bildiriliyor.
Ölü sayısına dair açıklamayı Kentucky Valisi yaptı.
Washington Post'un aktardığına göre Vali, "Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı büyük ihtimalle 50'yi geçti" dedi.
Tennessee, Arkansas, Missouri ve Illınois, fırtınanın vurduğu eyaletler.
Illinois'de e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çöktü, depoda mahsur kalanlar oldu.
Arkansas'ta çıkan hortum 90 kişilik bir bakımevindeyse yıkıma yol açtı.
Bakımevinde en az bir kişinin öldüğü, binanın bodrumunda mahsur kalan 20 kişinin de acil yardım ekiplerinin çabasıyla kurtarıldığı açıklandı.
Tennessee eyaletinde fırtınaya bağlı nedenlerle ölenler olduğu belirtiliyor.
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