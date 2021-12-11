https://tr.sputniknews.com/20211211/abdden-yunanistana-94-milyar-dolarlik-askeri-satisa-onay-1051661660.html

ABD'den Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay

ABD'den Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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savunma

abd

yunanistan

abd dışişleri bakanlığı

kongre

silah satışı

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Kongre'ye sunuldu.Söz konusu onay, Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet 'Meko' sınıfı savaş gemisinin satılmasını ve 2.5 milyar dolarlık modernizasyonu kapsıyor.Açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.Söz konusu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.

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abd, yunanistan, abd dışişleri bakanlığı, kongre, silah satışı