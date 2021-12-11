Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211211/abdden-yunanistana-94-milyar-dolarlik-askeri-satisa-onay-1051661660.html
ABD'den Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay
ABD'den Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T00:32+0300
2021-12-11T00:32+0300
savunma
abd
yunanistan
abd dışişleri bakanlığı
kongre
silah satışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1042501917_33:0:1167:638_1920x0_80_0_0_8370fd8b9dd28989cab7aee8e0a91926.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Kongre'ye sunuldu.Söz konusu onay, Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet 'Meko' sınıfı savaş gemisinin satılmasını ve 2.5 milyar dolarlık modernizasyonu kapsıyor.Açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.Söz konusu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/rus-uzman-abd-bagimsiz-turkiyeyi-bagimli-yunanistan-ile-degistiriyor-1051308964.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1042501917_174:0:1025:638_1920x0_80_0_0_4ece264e2ab3b988fd5704fee52cdfd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, yunanistan, abd dışişleri bakanlığı, kongre, silah satışı

ABD'den Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay

00:32 11.12.2021
© AAABD-Yunanistan
ABD-Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Kongre'ye sunuldu.
Söz konusu onay, Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet 'Meko' sınıfı savaş gemisinin satılmasını ve 2.5 milyar dolarlık modernizasyonu kapsıyor.
Açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.
ABD Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
GÖRÜŞ
Rus uzman: ABD, bağımsız Türkiye'nin yerine bağımlı Yunanistan'ı koyuyor
30 Kasım, 23:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:34ASELSAN geliştirdi: Silah Tespit Radarı envantere girdi
01:17İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 14 kişi tutuklandı
01:16ABD bütçesi kasım ayında 191 milyar dolarlık açık verdi
01:07Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik
00:49Netanyahu, Trump'ın eleştirileri üzerine, Biden'ı tebrik etmesinin 'önemli olduğunu' söyledi
00:48İBB Sözcüsü Ongun'dan Mercedes'in açıklamasına eleştiri: İhaleye katıldık diyemediler
00:32ABD'den Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay
00:16Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı
00:10Adalet Bakanı Gül: 2022'de 12 bin personel alınacak
00:09Sibirya'da düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti
DünAfgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu
DünRusya’dan Kırgızistan'a 9 milyon dolarlık insani yardım
DünRusya Dışişleri: NATO'yu güvenlik garantileri konusunda ciddiyete davet ediyoruz
DünProf. Dr. Mehmet Ceyhan: Toplumsal bağışıklık için çocuklar aşılanmalı
DünBiden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı
DünRus Dışişleri: Gürcistan’a ‘3+3’ platformunun kapıları açık
DünRusya Seyahat Endüstrisi Birliği: Ruslar yılbaşında en çok Mısır ve Türkiye’ye gidecek
DünRusya'da sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 55.7'ye çıktı
Dünİstanbul'da şiddetli fırtına ve yağış: Araçlar zarar gördü, direkler devrildi
DünLübnan'ın Sur bölgesinde mülteci kampında patlama: 12 yaralı