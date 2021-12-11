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ABD'li firmaya yaşı küçüklere elektronik sigara satmaktan 51 milyon dolar ceza
ABD'li firmaya yaşı küçüklere elektronik sigara satmaktan 51 milyon dolar ceza
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, yaşı küçüklere elektronik sigara pazarlayan firmaya 51 milyon dolarlık ceza kesildi. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T02:51+0300
2021-12-11T02:51+0300
yaşam
abd
massachusetts
tazminat
ceza
elektronik sigara
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Massachusetts kurallarına aykırı olarak, internetten sattığı elektronik sigara ürünlerini alanlardan kimlik doğrulaması istemeyen Eonsmoke firması 51 milyon dolar ödemeyi kabul etti.Başsavcı Maura Healey'in ofisinin yazılı basın açıklamasında, Eonsmoke ve sahipleriyle, 'şirketin 2015'ten 2018'e kadar çevrimiçi müşterilerinin yaşını doğrulamadığı ve sosyal medya üzerinden Massachusetts'in tüketici korumasını ihlal ederek 21 yaşından küçüklere satış yaptığı' gerekçesiyle 51 milyon dolarlık tazminat anlaşması yapıldığını duyurdu.Başsavcı Healey, "Eonsmoke, kasıtlı olarak gençleri hedef alan, tehlikeli ve bağımlılık yapan elektronik sigara ürünlerini web siteleri aracılığıyla doğrudan reşit olmayanlara satan bir kampanyayı koordine etti. Şirketin bu yasa dışı uygulamalarını durduruyoruz" dedi.Hakkında 2019'da dava açılan ve 2020'de feshedilen firma, Massachusetts'te tütün ürünlerinin satışından veya tanıtımından kalıcı olarak men edildi.Massachusetts, 2019 itibariyle ABD'de elektronik sigara ve sıvılar dahil olmak üzere, aromalı tütün ürünlerinin satışını yasaklayan ilk eyalet olarak biliniyor.Haziran 2020'de tamamen yürürlüğe giren yasayla birlikte eyalette tüm mentol aromalı tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilmişti.
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abd, massachusetts, tazminat, ceza, elektronik sigara

ABD'li firmaya yaşı küçüklere elektronik sigara satmaktan 51 milyon dolar ceza

02:51 11.12.2021
© Flickr / revivalvapeElektronik sigara
Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Flickr / revivalvape
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde, yaşı küçüklere elektronik sigara pazarlayan firmaya 51 milyon dolarlık ceza kesildi.
Massachusetts kurallarına aykırı olarak, internetten sattığı elektronik sigara ürünlerini alanlardan kimlik doğrulaması istemeyen Eonsmoke firması 51 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Başsavcı Maura Healey'in ofisinin yazılı basın açıklamasında, Eonsmoke ve sahipleriyle, 'şirketin 2015'ten 2018'e kadar çevrimiçi müşterilerinin yaşını doğrulamadığı ve sosyal medya üzerinden Massachusetts'in tüketici korumasını ihlal ederek 21 yaşından küçüklere satış yaptığı' gerekçesiyle 51 milyon dolarlık tazminat anlaşması yapıldığını duyurdu.
Başsavcı Healey, "Eonsmoke, kasıtlı olarak gençleri hedef alan, tehlikeli ve bağımlılık yapan elektronik sigara ürünlerini web siteleri aracılığıyla doğrudan reşit olmayanlara satan bir kampanyayı koordine etti. Şirketin bu yasa dışı uygulamalarını durduruyoruz" dedi.
Hakkında 2019'da dava açılan ve 2020'de feshedilen firma, Massachusetts'te tütün ürünlerinin satışından veya tanıtımından kalıcı olarak men edildi.
Massachusetts, 2019 itibariyle ABD'de elektronik sigara ve sıvılar dahil olmak üzere, aromalı tütün ürünlerinin satışını yasaklayan ilk eyalet olarak biliniyor.
Haziran 2020'de tamamen yürürlüğe giren yasayla birlikte eyalette tüm mentol aromalı tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilmişti.
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