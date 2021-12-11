https://tr.sputniknews.com/20211211/abdnin-yeni-ankara-buyukelcisi-jeff-flake-yemin-etti-1051665263.html

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake yemin etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake yemin etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, bugün yemin ederek resmi olarak unvanını aldı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T09:20+0300

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dünya

abd

büyükelçi

jeff flake

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ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve adaylığı ekim ayında Senato'da onaylanan Flake, bugün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yemin etti.Harris, Flake'in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve "Bugün, Jeff Flake'i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senatoda Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm." ifadesini kullandı.

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abd, büyükelçi, jeff flake