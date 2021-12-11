Adalet Bakanı Gül: Israrlı taciz ve takip ayrı suç olarak düzenlenecek

TBMM Genel Kurulu’nda dün Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri görüşüldü.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, gelecek dönem, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atılacağını söyledi. Taciz suçlarına ilişkin düzenlemeler de olacağını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı: "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. Nefret söylemi ve nefret suçuna ilişkin Ceza Kanunu’nda yeni ve müstakil bir düzenleme yapılması da çalışma konularımız arasındadır."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda dün Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri görüşüldü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, gelecek dönem, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atılacağını söyledi.
Taciz suçlarına ilişkin düzenlemeler de olacağını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. Nefret söylemi ve nefret suçuna ilişkin Ceza Kanunu’nda yeni ve müstakil bir düzenleme yapılması da çalışma konularımız arasındadır."