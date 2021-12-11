Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211211/adalet-bakani-gul-israrli-taciz-ve-takip-ayri-suc-olarak-duzenlenecek-1051665354.html
Adalet Bakanı Gül: Israrlı taciz ve takip ayrı suç olarak düzenlenecek
Adalet Bakanı Gül: Israrlı taciz ve takip ayrı suç olarak düzenlenecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık" dedi. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T09:40+0300
2021-12-11T10:04+0300
türkiye
abdulhamit gül
taciz
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049060119_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5ece050b388dd77c5090f77ab3d3b510.jpg
TBMM Genel Kurulu’nda dün Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri görüşüldü.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, gelecek dönem, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atılacağını söyledi. Taciz suçlarına ilişkin düzenlemeler de olacağını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı: "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. Nefret söylemi ve nefret suçuna ilişkin Ceza Kanunu’nda yeni ve müstakil bir düzenleme yapılması da çalışma konularımız arasındadır."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049060119_82:0:730:486_1920x0_80_0_0_8bbb174f33ee750f399e6d76c8b5dd02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulhamit gül, taciz, ceza

Adalet Bakanı Gül: Israrlı taciz ve takip ayrı suç olarak düzenlenecek

09:40 11.12.2021 (güncellendi: 10:04 11.12.2021)
© AAAbdulhamit Gül
Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
Abone ol
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda dün Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri görüşüldü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, gelecek dönem, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atılacağını söyledi.
Taciz suçlarına ilişkin düzenlemeler de olacağını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. Nefret söylemi ve nefret suçuna ilişkin Ceza Kanunu’nda yeni ve müstakil bir düzenleme yapılması da çalışma konularımız arasındadır."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce