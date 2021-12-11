https://tr.sputniknews.com/20211211/ak-partili-ozhaseki-ibb-ajanslara-algi-operasyonu-cekmesi-icin-850-milyon-lira-verdi-1051677875.html

AK Partili Özhaseki: İBB, ajanslara algı operasyonu çekmesi için 850 milyon lira verdi

AK Partili Özhaseki: İBB, ajanslara algı operasyonu çekmesi için 850 milyon lira verdi

AK Partili Mehmet Özhaseki, İBB'nin ajanslara 'algı operasyonu çekmesi' için 850 milyon lira civarında para verdiğini iddia ederek, “Dile kolay ya, el insaf... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T23:13+0300

2021-12-11T23:13+0300

2021-12-11T23:15+0300

politika

ak parti

türkiye

mehmet özhaseki

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'nin Uğurevler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm kapsamındaki anahtar teslim törenine katıldı.Törendeki konuşmasında önemli olanın eser bırakmak, hizmet etmek olduğunu, böylelerinin hayırla anıldığını belirten Özhaseki, İstanbul Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili bazı rakamlar açıkladığını anımsattı.İBB'nin ajanslara “algı operasyonu çekmesi” için 850 milyon lira civarında para verdiğini iddia eden Özhaseki, “Dile kolay ya, el insaf. Bu algı dediğiniz nedir, olmayanı olmuş gibi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, var olmayanı varmış gibi sunmak. Yalandır, riyadır, ayıptır, günahtır. Bu paraları keşke hayra kullansalardı, keşke hayırlı işlerde kullansalardı” dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde böyle şeyler yapmadıklarını söyleyen Özhaseki, “Olsa olsa gazetelere reklam veririz, şöyle bir işimiz var diye ya da televizyonlara derdik ki 'Açılışımızı duyurun lütfen.' Onlar da çok makul, 1000-2 bin lira gibi küçük ücretlerdi. Ne yazık ki CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor” diye konuştu.'Bütün vaatlerini çıkardım, tek tek baktım, hangisini yapmışlar diye, yüzde 1'ini bile yapmamışlar'“Hizmet ne gezsin, aradan 3 yıl geçti. Lütfen, eğer ben bilmiyorsam söylesinler, düzeltmeye hazırım yarın sosyal medyamdan da paylaşırım” diyen Özhaseki, “Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Mersin'de CHP'li belediyeler bu 3 sene içinde derde derman herhangi bir hizmet yapmışlarsa lütfen göndersinler. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bu arkadaşların seçim öncesinde bütün vaatlerini çıkardım, dizdim, tek tek baktım, hangisini yapmışlar diye, yüzde 1'ini bile yapmamışlar, yapmaya da niyet yok” ifadelerini kullandı.Özhaseki, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin, meclislerde AK Partili meclis üyeleri çoğunlukta olduğu için önlerinin kesildiğini dile getirdiklerini ancak böyle bir şeyin olmadığını ifade etti.“Başka partili de olsa hayırlı bir iş yapıyorlarsa asla yok demeyeceksiniz, ne getirdilerse evet diyeceksiniz” talimatı verdiklerini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:'İstanbul depremi gelmek üzere bir an önce kentsel dönüşüm bütçesini artırın'

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ak parti, türkiye, mehmet özhaseki, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)