Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211211/ak-partili-sahinden-mansur-yavasa-ihalelerin-yuzde-67sini-yandaslarina-dagitti-1051670804.html
AK Partili Şahin'den Mansur Yavaş'a: İhalelerin yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı
AK Partili Şahin'den Mansur Yavaş'a: İhalelerin yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin "Şeffaflık vadederek geldi ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T15:48+0300
2021-12-11T15:48+0300
türkiye
mansur yavaş
fatih şahin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103381/50/1033815062_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_92001b7fba3f95bebb769cf12567ab11.jpg
Şahin, Twitter'dan paylaştığı video mesajında Yavaş'a ilişkin “Belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere. Üç yılda, Ankara’ya kazandırmış olduğu tek bir eser yok. Seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ankara’ya tek bir çivi dahi çakmadı" iddiasında bulundu.Şahin, “CHP’li Mansur Yavaş’ın önünde hizmet için hiçbir engel yok. Ama o bütün bu kaynakları çarçur etti. Yol yok, su yok, park yok. Kütüphane yok, spor merkezi yok, yüzme havuzu yok, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası hizmet yok, eser yok, huzur yok. Peki ne var? Trafik var, vurgun var, soygun var. Şeffaflık vadederek geldi. Ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103381/50/1033815062_377:0:1577:900_1920x0_80_0_0_932869518fc31bfdf62b54f57ce561e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, fatih şahin

AK Partili Şahin'den Mansur Yavaş'a: İhalelerin yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı

15:48 11.12.2021
© AAFatih Şahin
Fatih Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin "Şeffaflık vadederek geldi ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı” dedi.
Şahin, Twitter'dan paylaştığı video mesajında Yavaş'a ilişkin “Belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere. Üç yılda, Ankara’ya kazandırmış olduğu tek bir eser yok. Seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ankara’ya tek bir çivi dahi çakmadı" iddiasında bulundu.
Şahin, “CHP’li Mansur Yavaş’ın önünde hizmet için hiçbir engel yok. Ama o bütün bu kaynakları çarçur etti. Yol yok, su yok, park yok. Kütüphane yok, spor merkezi yok, yüzme havuzu yok, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası hizmet yok, eser yok, huzur yok. Peki ne var? Trafik var, vurgun var, soygun var. Şeffaflık vadederek geldi. Ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:10Gintsburg: Sputnik V’nin Omicron nedeniyle değiştirilmesi için bir sebep yok
16:01Uğur Şahin’den 'aşı olmadı' iddialarına fotoğraflı yanıt
15:51Bahçeli: Hoşgörü dönemi kapanmıştır, merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir
15:48AK Partili Şahin'den Mansur Yavaş'a: İhalelerin yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı
15:34Kanal İstanbul güzergahındaki konut ihaleleri teklif gelmediği için iptal edildi
15:24Çocuk taksiye kustu, şoför anneyle tartıştı
15:18Bakan Muş: Yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık
15:06İBB'nin '750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi' projesi durduruldu
15:04TBB'de devir teslim töreni: Feyzioğlu katılmadı
14:57Bloomberg: Türkiye, Ukrayna’da Rusya’yı karşısına almaz
14:45Kırım Tatarları Ankara’da buluştu: ‘Eğitim, kültür ve sanatta gelişmeyi sürdürüyoruz’
14:36İskenderun Körfezi'nde ölü caretta caretta bulundu
14:26Karaismailoğlu: Bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil, alternatif su yolu yapılması şart
14:18Bülent Ortaçgil: Yoruldum ama emekli olmayacağım
14:06Hazine Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcileriyle buluştu
14:05Metiner, ablasının vefatını canlı yayında öğrendi
13:44Başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorum'
13:28ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü
13:15'Seni evlendireceğim' vaadine kandı, 4 milyon liralık gayrimenkulü dolandırıcıya devretti
13:13İstanbul'da ekmeğe yine zam: Bazı fırınlar 3.5 liradan satmaya başladı