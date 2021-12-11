https://tr.sputniknews.com/20211211/ak-partili-sahinden-mansur-yavasa-ihalelerin-yuzde-67sini-yandaslarina-dagitti-1051670804.html

AK Partili Şahin'den Mansur Yavaş'a: İhalelerin yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı

AK Partili Şahin'den Mansur Yavaş'a: İhalelerin yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin "Şeffaflık vadederek geldi ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T15:48+0300

2021-12-11T15:48+0300

2021-12-11T15:48+0300

türkiye

mansur yavaş

fatih şahin

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Şahin, Twitter'dan paylaştığı video mesajında Yavaş'a ilişkin “Belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere. Üç yılda, Ankara’ya kazandırmış olduğu tek bir eser yok. Seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ankara’ya tek bir çivi dahi çakmadı" iddiasında bulundu.Şahin, “CHP’li Mansur Yavaş’ın önünde hizmet için hiçbir engel yok. Ama o bütün bu kaynakları çarçur etti. Yol yok, su yok, park yok. Kütüphane yok, spor merkezi yok, yüzme havuzu yok, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası hizmet yok, eser yok, huzur yok. Peki ne var? Trafik var, vurgun var, soygun var. Şeffaflık vadederek geldi. Ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı” dedi.

türkiye

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mansur yavaş, fatih şahin