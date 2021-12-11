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ASELSAN geliştirdi: Silah Tespit Radarı envantere girdi
ASELSAN geliştirdi: Silah Tespit Radarı envantere girdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini duyurdu. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T01:34+0300
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savunma
milli savunma bakanlığı
aselsan
savunma sanayi
radar
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ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarları'nın ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.
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milli savunma bakanlığı, aselsan, savunma sanayi, radar

ASELSAN geliştirdi: Silah Tespit Radarı envantere girdi

01:34 11.12.2021
ASELSAN
ASELSAN - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini duyurdu.
ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarları'nın ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.
Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.
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