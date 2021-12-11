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https://tr.sputniknews.com/20211211/atama-kararlari-resmi-gazetede-1051665175.html
Atama kararları Resmi Gazete’de
Atama kararları Resmi Gazete’de
Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T09:17+0300
2021-12-11T09:17+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 3 bakanlıkta çeşitli kadrolara atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne de, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar atandı.
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, atama

Atama kararları Resmi Gazete’de

09:17 11.12.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 3 bakanlıkta çeşitli kadrolara atamalar yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne de, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar atandı.
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