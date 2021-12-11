https://tr.sputniknews.com/20211211/babacan-madem-kurun-artmasi-iyi-bir-sey-merkez-bankasi-niye-doviz-satarak-kuru-dusurmeye-calisiyor-1051675699.html

Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor

Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Torbalı ilçe kongresindeki konuşmasında; Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T20:51+0300

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türkiye

ali babacan

merkez bankası

deva partisi

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'DEVA Partisi Torbalı İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Genel Başkan Ali Babacan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, ilçe başkanları, diğer siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilçe sakinlerinin takip ettiği kongreye yoğun katılım oldu. Mevcut başkan Serdar Havsut'un tek aday olarak girdiği kongrede kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.'Yüksek kur ihracatı artıracak' gibi saçma sapan gerekçeler uydurup, duruyorlar'DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kongredeki konuşmasının gündeminde ekonomi ve sağlık vardı. Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ettiğini belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:İktidara geldiklerinde sağlık çalışanlarını mesleklerinden soğutan koşulları ortadan kaldıracaklarını belirten Babacan, "Tedaviyi alanın da tedaviyi sağlayanın da memnun olduğu bir sistemi oluşturacağız. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu ve yapabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211210/merkez-bankasinin-3-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-500-milyon-dolar-1051656472.html

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ali babacan, merkez bankası, deva partisi