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https://tr.sputniknews.com/20211211/babacan-madem-kurun-artmasi-iyi-bir-sey-merkez-bankasi-niye-doviz-satarak-kuru-dusurmeye-calisiyor-1051675699.html
Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor
Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Torbalı ilçe kongresindeki konuşmasında; Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T20:51+0300
2021-12-11T20:51+0300
türkiye
ali babacan
merkez bankası
deva partisi
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'DEVA Partisi Torbalı İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Genel Başkan Ali Babacan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, ilçe başkanları, diğer siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilçe sakinlerinin takip ettiği kongreye yoğun katılım oldu. Mevcut başkan Serdar Havsut'un tek aday olarak girdiği kongrede kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.'Yüksek kur ihracatı artıracak' gibi saçma sapan gerekçeler uydurup, duruyorlar'DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kongredeki konuşmasının gündeminde ekonomi ve sağlık vardı. Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ettiğini belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:İktidara geldiklerinde sağlık çalışanlarını mesleklerinden soğutan koşulları ortadan kaldıracaklarını belirten Babacan, "Tedaviyi alanın da tedaviyi sağlayanın da memnun olduğu bir sistemi oluşturacağız. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu ve yapabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/merkez-bankasinin-3-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-500-milyon-dolar-1051656472.html
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ali babacan, merkez bankası, deva partisi

Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor

20:51 11.12.2021
© Fotoğraf : DEVA PartisiAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Fotoğraf : DEVA Partisi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Torbalı ilçe kongresindeki konuşmasında; Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ettiğini belirterek, "Kuru aşağı çekebilmek için döviz satıyor. Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası şimdi niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor" dedi.
'DEVA Partisi Torbalı İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Genel Başkan Ali Babacan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, ilçe başkanları, diğer siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilçe sakinlerinin takip ettiği kongreye yoğun katılım oldu.
Mevcut başkan Serdar Havsut'un tek aday olarak girdiği kongrede kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

'Yüksek kur ihracatı artıracak' gibi saçma sapan gerekçeler uydurup, duruyorlar'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kongredeki konuşmasının gündeminde ekonomi ve sağlık vardı. Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ettiğini belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:
"Kuru aşağı çekebilmek için döviz satıyor. Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası şimdi niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor? Hangi seviyedeki kur 'rekabetçi kur'? Aklınızda bir kur seviyesi varsa, açıklayın. Kur fırlayıp gidince 'Zaten ekonomi modelimizi değiştiriyorduk, yüksek kur istiyorduk. 'Yüksek kur ihracatı artıracak' gibi saçma sapan gerekçeler uydurup, duruyorlar. Enflasyon yükselince Merkez Bankası 'Bari döviz satıp, kuru biraz kontrol etmeye çalışayım' diyor. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar."
İktidara geldiklerinde sağlık çalışanlarını mesleklerinden soğutan koşulları ortadan kaldıracaklarını belirten Babacan, "Tedaviyi alanın da tedaviyi sağlayanın da memnun olduğu bir sistemi oluşturacağız. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu ve yapabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz" dedi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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