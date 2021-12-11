Bakan Bilgin: Asgari ücrette ciddi bir artış sağlayacağız, bayram havası yaratacak

TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu. Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.Bilgin, "Asgari ücrette toplumun, işçinin beklentisini karşılayacak bir rakam belirleyeceğiz, bayram havası yaratacak" ifadesini kullandı.Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:-"Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim."-"3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim" açıklamasını yaptı.
TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu. Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.
Bilgin, "Asgari ücrette toplumun, işçinin beklentisini karşılayacak bir rakam belirleyeceğiz, bayram havası yaratacak" ifadesini kullandı.
Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:
-"Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim."
-"3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz."