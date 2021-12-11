Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 10 Aralık Cuma günü 188 bin 418 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20.03 oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden konuya ilşişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 MWh elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 10 Aralık Cuma günü 188 bin 418 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20.03 oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden konuya ilşişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 MWh elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı. Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3'lük payla da 'tüm zamanların en yüksek' seviyesine ulaştı."