https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-donmez-10-aralikta-ruzgarimiz-elektrik-uretimiyle-rekor-kirdi-1051674987.html

Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı

Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 MWh elektrik üretimiyle kendi... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

rüzgar

enerji

fatih dönmez

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Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 10 Aralık Cuma günü 188 bin 418 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20.03 oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden konuya ilşişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20211125/bakan-donmez-2022nin-ilk-ceyreginde-fatih-sondaj-gemimizle-bir-arama-kuyusu-daha-kazacagiz-1051134739.html

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