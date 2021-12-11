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https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-donmez-10-aralikta-ruzgarimiz-elektrik-uretimiyle-rekor-kirdi-1051674987.html
Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı
Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 MWh elektrik üretimiyle kendi... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
rüzgar
enerji
fatih dönmez
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Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 10 Aralık Cuma günü 188 bin 418 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20.03 oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden konuya ilşişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20211125/bakan-donmez-2022nin-ilk-ceyreginde-fatih-sondaj-gemimizle-bir-arama-kuyusu-daha-kazacagiz-1051134739.html
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türkiye, rüzgar, enerji, fatih dönmez

Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı

20:03 11.12.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNALEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNAL
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 MWh elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 10 Aralık Cuma günü 188 bin 418 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20.03 oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden konuya ilşişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 MWh elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı. Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3'lük payla da 'tüm zamanların en yüksek' seviyesine ulaştı."
© Sputnik / Osman Nuri Cerit 10 Aralık Cuma günü Türkiye'de üretilen elektrik
10 Aralık Cuma günü Türkiye'de üretilen elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
10 Aralık Cuma günü Türkiye'de üretilen elektrik
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Fatih sondaj gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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