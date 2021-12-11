https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-mus-yilin-1-milyonuncu-ihracat-beyannamesini-onayladik-1051670388.html

Bakan Muş: Yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık

Bakan Muş: Yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını söyledi 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

mehmet muş

beyanname

ticaret bakanlığı

ihracat

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını bildirdi.Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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mehmet muş, beyanname, ticaret bakanlığı, ihracat