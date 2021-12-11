https://tr.sputniknews.com/20211211/beyaz-saray-her-bir-ulke-guvenligini-nasil-saglayacagina-karar-verme-hakkina-sahip-1051666150.html

Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip

Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin, her bir ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacağına kendisi karar verme hakkına sahip olduğu yönündeki politikasını... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T11:41+0300

2021-12-11T11:41+0300

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güvenlik

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Dünkü basın brifinginde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendiren Psaki “Her bir ülkenin, kendi güvenliğiyle ilgili kendi kararlarını verme konusunda bağımsız hakka sahip olduğu ilkesine desteğimizi tutarlı olarak ifade ettik” dedi.NATO’nun “savunma ittifakı” olduğunu iddia eden Psaki, sözlerini şöyle sürdürdü: “İttifakın Rusya’ya yönelik saldırgan niyetleri yok. NATO liderleri bunu Moskova’ya iletti. Attığımız her bir adım, müttefiklerimizi savunmak için gereken savunma önlemlerini temsil ediyor”.

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2021

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abd, rusya, vladimir putin, nato, joe biden, jen psaki, karikatür , güvenlik