Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip

Dünkü basın brifinginde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendiren Psaki “Her bir ülkenin, kendi güvenliğiyle ilgili kendi kararlarını verme konusunda bağımsız hakka sahip olduğu ilkesine desteğimizi tutarlı olarak ifade ettik” dedi.NATO’nun “savunma ittifakı” olduğunu iddia eden Psaki, sözlerini şöyle sürdürdü: “İttifakın Rusya’ya yönelik saldırgan niyetleri yok. NATO liderleri bunu Moskova’ya iletti. Attığımız her bir adım, müttefiklerimizi savunmak için gereken savunma önlemlerini temsil ediyor”.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin, her bir ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacağına kendisi karar verme hakkına sahip olduğu yönündeki politikasını sürdüreceğini belirtti.
Dünkü basın brifinginde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendiren Psaki “Her bir ülkenin, kendi güvenliğiyle ilgili kendi kararlarını verme konusunda bağımsız hakka sahip olduğu ilkesine desteğimizi tutarlı olarak ifade ettik” dedi.
NATO’nun “savunma ittifakı” olduğunu iddia eden Psaki, sözlerini şöyle sürdürdü: “İttifakın Rusya’ya yönelik saldırgan niyetleri yok. NATO liderleri bunu Moskova’ya iletti. Attığımız her bir adım, müttefiklerimizi savunmak için gereken savunma önlemlerini temsil ediyor”.